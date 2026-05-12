Sega ha ancora intenzione di rilanciare diverse serie storiche del suo catalogo

All'interno dei documenti finanziari pubblicati da Sega con la fine del suo anno fiscale emerge anche la conferma che i rilanci delle sue serie storiche sono ancora in corso, dunque diversi giochi classici della compagnia saranno protagonisti di un ritorno in forma moderna.

Sega ha rivisto alcuni piani all'interno di una riorganizzazione interna alla luce di risultati economici non proprio ottimali in quest'ultimo trimestre. Tra le altre cose, la situazione ha portato alla cancellazione del suo "Super Game", un progetto misterioso ma di ampio respiro che compariva da anni nei piani interni di Sega e che, evidentemente, è stato giudicato troppo rischioso o comunque con poche prospettive di successo a fronte delle spese.

Con questa decisione, Sega ha anche scelto di diminuire gli investimenti sui giochi live service e free-to-play, anche in seguito ai risultati deludenti emersi dopo l'acquisizione di Rovio, scegliendo di tornare a concentrarsi soprattutto sui giochi di stampo tradizionale.