Sega ha ancora intenzione di rilanciare diverse serie storiche del suo catalogo

All'interno dei documenti finanziari pubblicati da Sega con la fine del suo anno fiscale emerge anche la conferma che i rilanci delle sue serie storiche sono ancora in corso, dunque diversi giochi classici della compagnia saranno protagonisti di un ritorno in forma moderna.
Sega ha rivisto alcuni piani all'interno di una riorganizzazione interna alla luce di risultati economici non proprio ottimali in quest'ultimo trimestre. Tra le altre cose, la situazione ha portato alla cancellazione del suo "Super Game", un progetto misterioso ma di ampio respiro che compariva da anni nei piani interni di Sega e che, evidentemente, è stato giudicato troppo rischioso o comunque con poche prospettive di successo a fronte delle spese.
Con questa decisione, Sega ha anche scelto di diminuire gli investimenti sui giochi live service e free-to-play, anche in seguito ai risultati deludenti emersi dopo l'acquisizione di Rovio, scegliendo di tornare a concentrarsi soprattutto sui giochi di stampo tradizionale.
Un tesoro di proprietà intellettuali
Parlando appunto di giochi tradizionali, Sega ha confermato l'impegno nel recupero dei titoli del suo catalogo, che rappresentano un notevole tesoro per la compagnia nipponica e che torneranno a essere protagonisti sul mercato nel prossimo periodo con riedizioni, remake o nuovi capitoli.
Il rilancio dei giochi classici Sega era stato annunciato già diversi mesi fa, ma finora non se ne sono visti ancora i frutti: tuttavia, dai documenti finanziari emerge la conferma che i lavori sono ancora in corso.
Viene confermato lo sviluppo di New Virtua Fighter Project che è attualmente in sviluppo, oltre a quattro grossi giochi appartenenti a franchise "pilastro" per la compagnia, ma anche il ritorno di titoli che non si vedono da un bel po'.
Tra questi si parla di Crazy Taxi, Golden Axe, Jet Set Radio e Streets of Rage, che dovrebbero tornare in qualche forma sul mercato videoludico nel prossimo periodo. Nel frattempo, collegato forse al progetto Sega Universe, anche Treasure ha iniziato da un po' di tempo a questa parte a suggerire che potrebbe esserci qualcosa di nuovo in arrivo su Guardian Heroes.
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