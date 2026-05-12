Sega ha cancellato il suo "Super Game" e diminuirà gli investimenti sui giochi live service

In base a quanto emerso dagli stralci di informazione, sembrava essere un live service di grosso calibro, che era previsto uscire nel corso del 2026 ma che non è mai stato presentato ufficialmente al pubblico, al di là di comparire con una certa costanza nei documenti finanziari di Sega.

Il progetto "Super Game" di Sega è rimasto sempre alquanto misterioso, ma la compagnia ne parla ormai da anni: in base a quanto emerso, doveva trattarsi di un grosso titolo in grado di comprendere probabilmente diversi franchise della compagnia, presentandosi forse come una sorta di piattaforma in evoluzione.

Durante la sua recente conferenza finanziaria, in cui ha presentato i risultati della compagnia e i piani per il futuro, Sega ha annunciato di aver ufficialmente cancellato il suo "Super Game" , oltre ad aver deciso di diminuire gli investimenti sui giochi live service per tornare a concentrarsi su quelli tradizionali.

Un enorme gioco-piattaforma?

In base a quanto riferito dall'editore, la cancellazione del "Super Game" non sembra sia legata a "costi addizionali", dunque dovrebbe essere stata calcolata in maniera tale da non dover comportare ulteriori perdite oltre alle spese effettuate finora per la lavorazione del progetto.

In generale, Sega sta effettuando una revisione su tutto l'impegno profuso nei giochi live service, anche in seguito ai risultati deludenti di Sonic Rumble Party e dell'acquisizione di Rovio, che è risultata alquanto al di sotto delle aspettative.

Il piano ora è di diminuire gli investimenti nei giochi live service, spostando circa 100 dipendenti da quest'area allo sviluppo di giochi tradizionali, con una concentrazione minore sui titoli free-to-play.

Nei documenti si legge inoltre che proseguono i progetti di recupero di vari titoli storici di Sega come Crazy Taxi e Jet Set Radio, in attesa di ulteriori informazioni al riguardo. Nel frattempo, abbiamo visto l'apertura di Sega Universe, un'iniziativa che raccoglie e celebra i giochi storici del marchio, al momento attraverso un sito internet.