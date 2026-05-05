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LEGO SEGA Mega Drive è stato presentato ufficialmente, ecco tutti i dettagli

A pochi giorni dall'annuncio, LEGO SEGA Mega Drive è stato presentato ufficialmente: ecco tutti i dettagli dell'atteso set dedicato ai nostalgici dell'iconica console a 16 bit.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   05/05/2026
LEGO SEGA Mega Drive

LEGO SEGA Mega Drive è stato presentato ufficialmente: il set, disponibile a partire dal 1 giugno al prezzo di 39,99€, rende omaggio all'iconica console a 16 bit lanciata fra il 1988 e il 1990, nota negli Stati Uniti con il nome di SEGA Genesis.

"Come molti giocatori della mia generazione, ricordo perfettamente l'uscita del SEGA Mega Drive, poiché fu davvero incredibile", ha detto Patrik, designer di LEGO Group.

"Ventisette anni dopo, l'amore per questa console è ancora così forte che ci gioco tuttora! Ricreare i dettagli complessi e le linee della console con i LEGO è stata una sfida molto divertente, seppur difficile."

La console SEGA Mega Drive riceve il proprio set LEGO: il prezzo è più basso di quanto pensiate La console SEGA Mega Drive riceve il proprio set LEGO: il prezzo è più basso di quanto pensiate

"Crediamo che questa esperienza di costruzione unisca la storia di SEGA e la creatività di LEGO", ha dichiarato invece Alex Gomez, vicepresidente e addetto alle licenze e alle partnership di SEGA of America, Inc.

"Il SEGA Mega Drive occupa un posto speciale nel cuore dei giocatori e rappresenta un'epoca importante nella storia dei videogiochi. Grazie a questo nuovo set LEGO, i fan non solo soddisferanno la propria sete di nostalgia, ma potranno anche toccare con mano l'eredità di SEGA."

La scheda tecnica di LEGO SEGA Mega Drive

Come si può vedere sulla pagina ufficiale del set, LEGO SEGA: SEGA Mega Drive (40926) riproduce in maniera precisa e fedele il design della console della casa giapponese, inclusi i controller e le cartucce.

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  • Età: 12+
  • Pezzi: 479
  • Misure: il set misura più di 3,8 cm in altezza, 16 cm in larghezza e 12 cm in profondità, mentre i controller misurano circa 2,5 cm in altezza, 8 cm in larghezza e 24 cm in profondità.
  • Contenuti del set: il kit include 2 controller staccabili, una card di gioco che può essere estratta dalla console e degli adesivi decorativi.
  • Prezzo: 39,99 €
#SEGA
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