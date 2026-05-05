LEGO SEGA Mega Drive è stato presentato ufficialmente, ecco tutti i dettagli

LEGO SEGA Mega Drive è stato presentato ufficialmente: il set, disponibile a partire dal 1 giugno al prezzo di 39,99€, rende omaggio all'iconica console a 16 bit lanciata fra il 1988 e il 1990, nota negli Stati Uniti con il nome di SEGA Genesis.

"Come molti giocatori della mia generazione, ricordo perfettamente l'uscita del SEGA Mega Drive, poiché fu davvero incredibile", ha detto Patrik, designer di LEGO Group.

"Ventisette anni dopo, l'amore per questa console è ancora così forte che ci gioco tuttora! Ricreare i dettagli complessi e le linee della console con i LEGO è stata una sfida molto divertente, seppur difficile."

"Crediamo che questa esperienza di costruzione unisca la storia di SEGA e la creatività di LEGO", ha dichiarato invece Alex Gomez, vicepresidente e addetto alle licenze e alle partnership di SEGA of America, Inc.

"Il SEGA Mega Drive occupa un posto speciale nel cuore dei giocatori e rappresenta un'epoca importante nella storia dei videogiochi. Grazie a questo nuovo set LEGO, i fan non solo soddisferanno la propria sete di nostalgia, ma potranno anche toccare con mano l'eredità di SEGA."