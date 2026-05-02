La console SEGA Mega Drive riceve il proprio set LEGO: il prezzo è più basso di quanto pensiate

Lo scorso anno LEGO ha realizzato un set (il numero 40769, precisamente) che ricreava il controller del SEGA Mega Drive. Ora, è in arrivo un set dedicato alla console.

Data di uscita e prezzo del SEGA Mega Drive

Il set del SEGA Mega Drive sarà composto da 479 pezzi, un numero tutt'altro che elevato che permette così al set di costare una cifra molto più abbordabile di quanto ci si potrebbe aspettare: costerà infatti 39,99 euro.

La data di uscita del set è fissata per il primo giugno. Qui sopra potete vedere varie immagini del set completo e della confezione. Sono inclusi i controller, una riproduzione della cartuccia da gioco.

In rete, ad esempio tramite ResetEra, gli utenti sono stupiti dal fatto che SEGA e LEGO non abbiano optato per un set da migliaia di pezzi e dai prezzi ben più elevati, ad esempio due o trecento euro. Certo, il risultato è un prodotto non perfetto né bellissimo, secondo le prime reazioni, ma la cifra potrebbe spingere alcuni fan delle console di SEGA a cedere all'acquisto per puro collezionismo.

Ricordiamo infine che LEGO One Piece è stato annunciato da Netflix, ecco trailer e data.