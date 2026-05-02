Gli Oscar hanno bandito l'IA generativa per attori e sceneggiature: devono essere umani

Se pensavate di poter creare un film con l' IA generativa e vincere un Oscar , ci spiace informarvi che l'Academy ha appena deciso di bandire qualsiasi attore IA e sceneggiatura creata con l'intelligenza artificiale generativa.

Cosa è cambiato con le regole degli Oscar

Aggiornata il primo maggio 2026, la pagina segnala una serie di modifiche che rendono chiaro che l'IA non è ben accetta all'interno delle premiazioni degli Oscar.

"Tilly Norwood" è un prodotto IA diventato virale: non potrà vincere un Oscar, però!

Uno dei punti nelle Regole Speciali per la categoria dei Premi alla Recitazione stabilisce che 'saranno considerati eleggibili solo i ruoli accreditati nei titoli ufficiali del film e palesemente interpretati da esseri umani con il loro consenso'. Nelle Regole Speciali per i Premi alla Sceneggiatura, ora si legge anche che: 'Per essere eleggibili in una delle due categorie di Sceneggiatura, deve essere presente un esplicito accredito per la sceneggiatura nei titoli ufficiali del film e la sceneggiatura deve essere scritta da un essere umano'.

A pagina 4 del regolamento viene specificato che alcuni utilizzi dell'IA sono accettabili per quanto riguarda gli 'strumenti digitali utilizzati nella realizzazione del film', in quanto tali strumenti 'non favoriscono né danneggiano le possibilità di ottenere una nomination'. Inoltre, l'Academy 'terrà conto del grado in cui un essere umano è stato al centro della paternità creativa' e si riserva il diritto di richiedere ulteriori informazioni sulla natura dell'uso dell'IA generativa e sulla paternità umana.

Ricordiamo infine che YouTube ha stretto un accordo con gli Oscar: li trasmetterà a partire dalla 101ª edizione.