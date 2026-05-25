The Mandalorian and Grogu ha incassato meno degli altri film di Star Wars nel primo weekend

I risultati di The Mandalorian and Grogu

Per darvi un punto di riferimento, dovete sapere che Solo: A Star Wars Story ha incassato 103 milioni a livello domestico (valore non aggiustato con l'inflazione) nel 2018. The Mandalorian and Grogu ha quindi ottenuto un risultato leggermente inferiore e il peggiore da quando Disney ha comprato il franchise di Star Wars.

Va però precisato che The Mandalorian and Grogu, secondo i dati di Variety, sarebbe costato solo 165 milioni di dollari, molto meno degli altri film di Star Wars (che si assestano sui 300 milioni), sebbene in questo caso non siano stati considerati i costi di marketing. Inoltre, The Mandalorian and Grogu ha ottenuto un buon responso dal pubblico, che gli ha assegnato un 89% su Rotten Tomatoes.

Jeff Bock, analista senior presso Exhibitor Relations Co, ha commentato i numeri del weekend di apertura, dichiarando a Reuters: "Ciò che Disney vuole davvero che questo film faccia è stabilizzare l'universo di Star Wars. Penso che il film ci riesca."

Ora non resta che capire se The Mandalorian and Grogu otterrà validi risultati al suo secondo, terzo e quarto weekend nei cinema. Solo si fermò a 392,9 milioni di dollari a livello globale, cifra non rettificata per l'inflazione, e fu considerato un flop per un film di Star Wars. Riuscirà The Mandalorian and Grogu a superarlo?

Se ancora dovete andare al cinema a vederlo, sappiate che potete leggere la nostra recensione di The Mandalorian and Grogu per prendere una decisione.