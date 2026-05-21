Il trailer finale di Masters of the Universe promette spettacolo

Amazon MGM Studios ha pubblicato il trailer finale di Masters of the Universe, un montaggio che include diverse scene inedite e ribadisce gli elementi centrali di questa ambiziosa trasposizione, che stando alle prime impressioni sembra davvero ben riuscita.

Ci sono i riferimenti alla classica serie animata Filmation, c'è la storia di Adam che viene mandato via da Eternia per proteggerlo dalle truppe di Skeletor, c'è la sua presa di coscienza del ruolo che davvero gli compete e naturalmente c'è la Spada del Potere.

Nel trailer vediamo in azione la Sorceress di Morena Baccarin, lo Skeletor di Jared Leto ma anche tanti coloratissimi comprimari, sia dalla parte dei "buoni" che da quella dei "cattivi": da Trap Jaw a Mekaneck, da Ram Man a Fisto, passando naturalmente per Cringer / Battle Cat.

Sebbene questi video abbiano forse rivelato un po' troppo di quella che sarà la trama di Masters of the Universe, non c'è dubbio che a livello di fanservice abbiano svolto un gran bel lavoro, facendo crescere l'entusiasmo di nostalgici e appassionati.