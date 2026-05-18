Sigourney Weaver "spera" che Avatar 4 e 5 si facciano: "sono due storie incredibili"

La serie cinematografica di Avatar realizzata da James Cameron è un successo al botteghino, ma è anche molto costosa. Al momento non ci sono conferme definitive del fatto che i prossimi film vengano realizzati, ma certamente tutte le persone coinvolte nei progetti lo sperano.
Anche Sigourney Weaver lo spera e ne ha recentemente parlato, svelando anche di sapere cosa accadrà, visto che le sceneggiature sono già state scritte.
Il commento di Weaver
"Beh, sono tutti stati scritti, quindi so cosa succede", ci racconta Weaver. "Credo che vedrò Jim la prossima settimana perché lascerò le mie impronte delle mani e dei piedi nel cemento a Hollywood, e lui dirà due parole. Quindi, forse avremo una conversazione in cui dirà: 'Sto pensando a questo o a quello'."
"Spero che riusciremo a realizzarli, perché sono due storie incredibili che raccontano tutto ciò che Jim voleva dire a nostro beneficio come abitanti della Terra, come esseri umani", aggiunge. "Ma qualunque cosa vogliano fare, va bene."
Sigourney Weaver ha interpretato l'umana Grace Augustine nel primo film e Kiri in Avatar La Via dell'Acqua e Fuoco e Cenere, una particolare avatar con un legame unico con Eywa, la divinità dei Na'vi. Sappiamo che sarà la narratrice di Avatar 4, secondo le dichiarazioni di Weaver, quindi supponiamo che avrà un ruolo sempre più importante nelle vicende su Pandora.
Ricordiamo infine che Avatar: Fuoco e Cenere ha una data di uscita su Disney Plus: non manca molto.
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