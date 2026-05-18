Sigourney Weaver "spera" che Avatar 4 e 5 si facciano: "sono due storie incredibili"

La serie cinematografica di Avatar realizzata da James Cameron è un successo al botteghino, ma è anche molto costosa. Al momento non ci sono conferme definitive del fatto che i prossimi film vengano realizzati, ma certamente tutte le persone coinvolte nei progetti lo sperano.

Anche Sigourney Weaver lo spera e ne ha recentemente parlato, svelando anche di sapere cosa accadrà, visto che le sceneggiature sono già state scritte.