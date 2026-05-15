Le riprese e l'uscita di Avengers: Secret Wars potrebbero essere state rimandate

Il film è previsto per il dicembre 2027 , ma c'è chi pensa che la data di uscita sia stata in realtà rimandata internamente .

Cosa ha detto un attore di Avengers: Secret Wars

La star di Fantastici Quattro Ebon Moss-Bachrach (che interpreta la Cosa) ha parlato con Dog Day Afternoon e ha raccontato che sarà impegnato fino a metà luglio su uno show di Broadway e ad agosto inizierà i lavori su Avengers: Secret Wars. Inizialmente era stato affermato che le riprese del film sarebbero cominciate a inizio estate.

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L'attore ha affermato: "Ho lavorato su questo spettacolo teatrale nell'ultimo paio di anni: è molto importante per me farne parte. Alla fine, tutto si è incastrato alla perfezione". Questa dichiarazione spinge i fan Marvel a pensare che le riprese inizieranno più tardi del previsto.

Di conseguenza, il pubblico ritiene improbabile che il film sarà in grado di arrivare nelle sale nel dicembre 2027, ma sarà rimandato a maggio 2028. Il ragionamento è legato al fatto che Avengers: Doomsday è stato girato tra aprile e settembre 2025, con nuove riprese previste per la primavera 2026 e l'uscita a metà dicembre 2026. Se Secret Wars, che pare essere un film più massiccio con un cast più corposo, dovesse seguire la stessa scaletta, non sarebbe in grado di arrivare nelle sale entro la fine del 2027.

Ovviamente dovremo attendere conferme da parte di Marvel e Disney. Si è anche parlato del fatto che Avengers Secret Wars porterà al reset del Marvel Cinematic Universe e agli X-Men.