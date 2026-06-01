Il film di Streets of Rage trova regista e sceneggiatori, provenienti anche da Sonic

La prossima produzione di grosso calibro da parte di Sega nell'ambito trans-media è il film di Streets of Rage, con il progetto che sta andando avanti presso Lionsgate e ha appena trovato regista e sceneggiatori, raggiungendo dunque già un buon obiettivo.
Gli sceneggiatori sono Pat Casey e Josh Miller, e si tratta di due persone che hanno ormai una certa pratica per quanto riguarda gli addatamenti di videogiochi Sega: sono infatti autori anche delle sceneggiature di tutti e tre i film di Sonic the Hedgehog, ponendosi dunque con una certa continuità con le pellicole precedenti legate alla compagnia nipponica.
Il regista è Jeymes Samuel, che ha diretto anche il premiato western The Harden They Fall e la particolare commedia biblica Il Vangelo secondo Clarence, dunque si tratta per ora di una squadra di notevole spessore.
Una produzione di notevole livello
Il film sarà prodotto da Toru Nakahara di SEGA, Dmitri M. Johnson, Michael Lawrence Goldberg e Timothy I. Stevenson di Story Kitchen, e Todd Black, Jason Blumenthal e Tony Shaw di Escape Artists, oltre a Derek Kolstad (John Wick), che ha scritto una prima bozza del film annunciata quattro anni fa.
"Noi e i nostri partner di SEGA sapevamo che Streets of Rage richiedeva un regista audace", ha dichiarato in un comunicato Erin Westerman, presidente del Motion Picture Group di Lionsgate, presentando i nomi coinvolti nel progetto.
"Lo stile viscerale ed esplosivo di Jeymes Samuel - per non parlare del suo caratteristico uso di musiche indimenticabili - è perfetto sia per il pubblico che conosce già la serie sia per chi la scopre per la prima volta. Siamo davvero entusiasti di vedere come riuscirà a dare la sua impronta memorabile a questo amato franchise videoludico".
Streets of Rage è una serie di picchiaduro a scorrimento lanciata su Sega Mega Drive nel 1991, considerata una delle massime espressioni di questo particolare sotto-genere.
La storia mette in scena le gesta di ex poliziotti che combattono il crimine sulle strade a suon di pugni e calci, scontrandosi in particolare signore del crimine Mr. X.
I primi tre Streets of Rage restano anche dei notevoli esempi di tecnica per quanto riguarda i videogiochi a 16-bit, tra grafica 2D e musiche ancora oggi di notevole impatto. Di recente, la serie è tornata sulle scene con Streets of Rage 4, pubblicato dopo un intervallo di 25 anni e sviluppato da DotEmu.
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