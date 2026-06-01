Il film di Streets of Rage trova regista e sceneggiatori, provenienti anche da Sonic

La prossima produzione di grosso calibro da parte di Sega nell'ambito trans-media è il film di Streets of Rage, con il progetto che sta andando avanti presso Lionsgate e ha appena trovato regista e sceneggiatori, raggiungendo dunque già un buon obiettivo.

Gli sceneggiatori sono Pat Casey e Josh Miller, e si tratta di due persone che hanno ormai una certa pratica per quanto riguarda gli addatamenti di videogiochi Sega: sono infatti autori anche delle sceneggiature di tutti e tre i film di Sonic the Hedgehog, ponendosi dunque con una certa continuità con le pellicole precedenti legate alla compagnia nipponica.

Il regista è Jeymes Samuel, che ha diretto anche il premiato western The Harden They Fall e la particolare commedia biblica Il Vangelo secondo Clarence, dunque si tratta per ora di una squadra di notevole spessore.