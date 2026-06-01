SEGA starebbe per annunciare novità legate a Sonic, Persona, Ace Attorney e Metaphor: ReFantazio

Anche Persona starebbe per invadere Fortnite , in questo caso con un'operazione che viene data come molto probabile e che andrà ad arricchire il roster del battle royale di Epic Games con alcuni dei personaggi provenienti dalla celebre serie Atlus.

Per quanto riguarda Sonic, la fonte sostiene che siano previsti diversi annunci nel corso dell'anno, fra cui una possibile collaborazione con Fortnite e l'arrivo di un nuovo modello del personaggio che si pone secondo il leaker come "un netto miglioramento" rispetto alle precedenti versioni.

L'insider che alcuni mesi fa ha pubblicato in anticipo un breve teaser del nuovo Jet Set Radio è tornato a rivelare informazioni su SEGA , che a suo dire starebbe per annunciare novità legate a Sonic, Persona, Ace Attorney e Metaphor: ReFantazio .

Jet Set Radio e altri classici SEGA

Tempo fa abbiamo parlato di come SEGA abbia intenzione di rilanciare diverse serie storiche del suo catalogo, e un remake di Jet Set Radio figura fra questi progetti: secondo il leaker il gioco è in lavorazione e includerà un nuovo personaggio chiamato Sierra.

La fonte ha tuttavia parlato anche di Crazy Taxi e Streets of Rage: il primo dovrebbe tornare sul mercato prima di Jet Set Radio, mentre continuano i lavori su di un nuovo episodio dell'iconico picchiaduro a scorrimento.

Non è finita: il leaker ha aggiunto che Atlus starebbe per portare Metaphor: ReFantazio su Nintendo Switch 2 e che sono in sviluppo Phantasy Star Online 3 e un nuovo capitolo della serie Puyo Puyo.