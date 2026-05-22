Stando a quanto riferito dall'attore Keegan-Michael Key, che interpreta il personaggio di Toad, il terzo film di Super Mario Bros. avrebbe già un periodo di uscita: farà il proprio debutto nelle sale cinematografiche nel corso del 2029.

"Vogliamo fare le cose per bene, vogliamo fare tutto per bene, vogliamo curare tutti i dettagli. E Michael e Aaron, che sono i nostri registi, hanno una vera passione per questi aspetti", ha detto Key nel corso di un'intervista.

"Credo che siano tanto appassionati di questi progetti quanto il pubblico. Quindi appunto dobbiamo fare le cose per bene e mi spiace per l'attesa, ma ne varrà la pena... e il 2029 è meglio di 'prima o poi', no?"

Le parole di Keegan-Michael Key si pongono come una conferma rispetto a quanto anticipato di recente anche da Jack Black, che ha parlato di una produzione che richiederà tre anni per il prossimo film di Super Mario Bros.