Gli incassi di Super Mario Galaxy - Il Film sono vicini al miliardo di dollari

Super Mario Galaxy - Il Film è vicino a incassare un miliardo di dollari: stando alle ultime stime, il film prodotto da Nintendo e Illumination si trova a quota 894,2 milioni di dollari a livello internazionale.
Nonostante un'accoglienza da parte della critica molto meno entusiastica rispetto al precedente lungometraggio, sembra dunque che l'ultima trasposizione dedicata al buffo idraulico e al suo universo sia in carreggiata per totalizzare numeri simili a quelli di Super Mario Bros - Il film.
Sul piano narrativo, Super Mario Galaxy - Il film vede i protagonisti abbandonare il Regno dei Funghi per avventurarsi nello spazio profondo, nell'ambito di un affascinante viaggio fra le galassie che li vedrà intenti a fermare i piani di Bowser Jr., intenzionato a salvare suo padre a tutti i costi.
Negli ultimi giorni, ad ogni modo, si parla di un debutto del film in streaming a brevissimo, che stando ai rumor potrebbe avvenire già domani: un'iniziativa in controtendenza rispetto a un botteghino che continua a macinare biglietti a un ritmo notevole.
Una nuova avventura
Come abbiamo avuto modo di raccontarvi nella recensione di Super Mario Galaxy - Il film, il lungometraggio animato introduce nuovi personaggi di grande spessore e punta in questo modo ad arricchire il mondo di cui la saga aveva posto le basi.
Naturalmente, sul piano tecnico questo secondo capitolo si pone come un'evoluzione rispetto a quanto visto all'esordio, forte del peculiare design e delle prospettive improbabili degli scenari che fanno da sfondo alla nuova avventura.