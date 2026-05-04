Gli incassi di Super Mario Galaxy - Il Film sono vicini al miliardo di dollari

Nonostante un'accoglienza da parte della critica molto meno entusiastica rispetto al precedente lungometraggio, sembra dunque che l'ultima trasposizione dedicata al buffo idraulico e al suo universo sia in carreggiata per totalizzare numeri simili a quelli di Super Mario Bros - Il film .

Super Mario Galaxy - Il Film è vicino a incassare un miliardo di dollari : stando alle ultime stime, il film prodotto da Nintendo e Illumination si trova a quota 894,2 milioni di dollari a livello internazionale.

Una nuova avventura

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi nella recensione di Super Mario Galaxy - Il film, il lungometraggio animato introduce nuovi personaggi di grande spessore e punta in questo modo ad arricchire il mondo di cui la saga aveva posto le basi.

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Naturalmente, sul piano tecnico questo secondo capitolo si pone come un'evoluzione rispetto a quanto visto all'esordio, forte del peculiare design e delle prospettive improbabili degli scenari che fanno da sfondo alla nuova avventura.