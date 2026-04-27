Super Mario Galaxy - Il Film potrebbe avere una data di uscita in streaming più vicina del previsto

È trapelata online la possibile data di uscita di Super Mario Galaxy - Il Film in streaming, e sebbene non sia assolutamente un'informazione ufficiale desta un certo interesse perché sarebbe decisamente più vicina del previsto.
La questione arriva da When to Stream, un sito specializzato proprio sul tracciare informazioni da database e altre fonti per riferire anticipazioni sulle date di uscita di film in streaming attraverso le varie piattaforme presenti sul mercato.
Secondo la fonte in questione, Super Mario Galaxy Il Film dovrebbe essere disponibile in streaming dal 5 maggio, data che sarebbe stranamente vicina a quella dell'uscita nei cinema, considerando che il film è stato lanciato il primo aprile.
Piuttosto in linea con gli standard di Universal
Proprio questa vicinanza alla data di uscita ai cinema risulta alquanto sospetta e fa prendere con molta cautela l'informazione trapelata, sebbene la fonte in questione abbia raggiunto una notevole affidabilità in base alle indicazioni fornite in precedenza.
In effetti, è successo anche in altri casi che i film Universal abbiano una finestra di esclusiva al cinema di circa cinque settimane o comunque poco più di un mese, dunque non è da escludere che la data in questione sia vicina alla realtà.
In questo caso si tratterebbe praticamente di quattro settimane, dunque meno anche rispetto allo standard piuttosto ristretto di Universal, ma è un dato verosimile, tutto sommato.
Amazon riporta già la prenotazione della versione digitale UHD a poco più di 30€, ma questo non comporta eventuali informazioni a corroborare la data di uscita in streaming, dunque si attendono comunicazioni ufficiali.
Nel frattempo, abbiamo visto che il film ha portato la serie a oltre 2 miliardi di dollari, spingendola ai vertici del cinema d'animazione.