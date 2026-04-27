Super Mario Galaxy - Il Film potrebbe avere una data di uscita in streaming più vicina del previsto

È trapelata online la possibile data di uscita di Super Mario Galaxy - Il Film in streaming, e sebbene non sia assolutamente un'informazione ufficiale desta un certo interesse perché sarebbe decisamente più vicina del previsto.

La questione arriva da When to Stream, un sito specializzato proprio sul tracciare informazioni da database e altre fonti per riferire anticipazioni sulle date di uscita di film in streaming attraverso le varie piattaforme presenti sul mercato.

Secondo la fonte in questione, Super Mario Galaxy Il Film dovrebbe essere disponibile in streaming dal 5 maggio, data che sarebbe stranamente vicina a quella dell'uscita nei cinema, considerando che il film è stato lanciato il primo aprile.