Il futuro di Apple sotto John Ternus: iPhone Fold, robot domestici e dispositivi IA, in arrivo 10 nuovi prodotti per iniziare

Quest'ultimo rappresenta una delle innovazioni più significative degli ultimi anni per Apple, con un design pieghevole, una piega del display meno visibile e un formato orizzontale una volta aperto.

Ternus sarà infatti il volto della presentazione della nuova generazione di iPhone, che includerà iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e soprattutto il tanto atteso iPhone Fold .

La pipeline ereditata dal nuovo CEO di Apple

Ll nuovo CEO eredita anche una pipeline estremamente ambiziosa. Tra i prodotti in sviluppo spicca un hub per la smart home, una sorta di HomePod con schermo, progettato per essere montato a parete e dotato di supporto per Siri e applicazioni come FaceTime.

Accanto a questo, Apple starebbe lavorando a un robot da tavolo con braccio meccanico e schermo da 9 pollici, pensato per videoconferenze e interazioni domestiche.

L'azienda punta inoltre a entrare nel mercato della sicurezza domestica con un sistema dedicato. Grande attenzione anche ai dispositivi indossabili: sono in sviluppo occhiali smart con fotocamere integrate, simili a quelli realizzati da Meta, e AirPods dotati di sensori visivi per raccogliere dati utili all'intelligenza artificiale.