Il futuro di Apple sotto John Ternus: iPhone Fold, robot domestici e dispositivi IA, in arrivo 10 nuovi prodotti per iniziare

Dopo quasi 15 anni alla guida di Apple, Tim Cook si prepara a lasciare il ruolo di amministratore delegato, passando il testimone a John Ternus, attuale responsabile dell'ingegneria hardware. Il passaggio ufficiale avverrà il 1° settembre 2026, in concomitanza con uno degli eventi più importanti dell'anno per l'azienda.
Ternus sarà infatti il volto della presentazione della nuova generazione di iPhone, che includerà iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e soprattutto il tanto atteso iPhone Fold.
Quest'ultimo rappresenta una delle innovazioni più significative degli ultimi anni per Apple, con un design pieghevole, una piega del display meno visibile e un formato orizzontale una volta aperto.
La pipeline ereditata dal nuovo CEO di Apple
Ll nuovo CEO eredita anche una pipeline estremamente ambiziosa. Tra i prodotti in sviluppo spicca un hub per la smart home, una sorta di HomePod con schermo, progettato per essere montato a parete e dotato di supporto per Siri e applicazioni come FaceTime.
Accanto a questo, Apple starebbe lavorando a un robot da tavolo con braccio meccanico e schermo da 9 pollici, pensato per videoconferenze e interazioni domestiche.
L'azienda punta inoltre a entrare nel mercato della sicurezza domestica con un sistema dedicato. Grande attenzione anche ai dispositivi indossabili: sono in sviluppo occhiali smart con fotocamere integrate, simili a quelli realizzati da Meta, e AirPods dotati di sensori visivi per raccogliere dati utili all'intelligenza artificiale.
Apple e il cosiddetto "AI Pendant": di che cosa si tratta?
Tra le novità più curiose figura un "AI Pendant", un piccolo dispositivo indossabile con fotocamera, progettato per integrarsi con iPhone e Siri. Non mancano poi evoluzioni della linea Mac, con un MacBook dotato di touchscreen e display OLED atteso tra fine 2026 e inizio 2027.
Guardando più avanti, Apple sta sviluppando anche occhiali per la realtà aumentata, considerati da molti come un possibile sostituto dello smartphone, e un iPad pieghevole da 20 pollici, anche se quest'ultimo progetto resta incerto.
Con una gamma così ampia di innovazioni, l'era di John Ternus si preannuncia come una delle più dinamiche nella storia recente dell'azienda di Cupertino.