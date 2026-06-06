Il nuovo trailer di The Blood of Dawnwalker svela un sequel ambientato nei giorni nostri

Il teaser in CGI mostra infatti Coen in un contesto completamente diverso da quello visto finora: un'ambientazione moderna, del XXI secolo . Secondo gli sviluppatori, questa sequenza "offre un assaggio di dove condurrà la trama generale ", anticipando che "i prossimi capitoli del franchise di Dawnwalker attraverseranno secoli, continenti e culture in tutto il mondo".

Durante il Summer Game Fest sono stati presentati due nuovi trailer di The Blood of Dawnwalker . Il primo, un montaggio di sequenze cinematografiche e gameplay, punta a promuovere il gioco in vista del lancio fissato per il 3 settembre. Ben più sorprendente il secondo filmato: invece di concentrarsi sul titolo in uscita, offre un assaggio della " direzione futura della serie ".

Uno sguardo al futuro della serie

La presentazione al Summer Game Fest ha dunque mostrato un lato inatteso della saga, proiettando Coen in un'ambientazione moderna che ha sorpreso molti fan. Una scelta che, secondo gli sviluppatori, non cambia però la struttura narrativa della serie.

"La presentazione di oggi potrebbe aver spiazzato chi non si aspettava che la storia di Coen si spostasse ai giorni nostri" spiega Konrad Tomaszkiewicz, Game Director e co‑fondatore di Rebel Wolves. "Ma voglio sottolineare che ogni capitolo sarà un gioco autoconclusivo, con una propria storia, senza cliffhanger, trame lasciate in sospeso o idee legate ai viaggi nel tempo. Fin dall'inizio abbiamo pensato The Blood of Dawnwalker come un racconto completo".

Con l'uscita del primo capitolo ormai vicina, lo studio ha voluto offrire un primo sguardo alla visione più ampia che guiderà la saga. Tomaszkiewicz aggiunge che il teaser moderno serve solo a suggerire la direzione futura, senza interferire con la storia ambientata nel XIV secolo che i giocatori vivranno a settembre. Anche il Narrative Director Jakub Szamałek ha approfondito la natura del progetto, sottolineando il potenziale del protagonista.

"Amo ciò che Coen rappresenta, così come i suoi poteri da Dawnwalker" racconta. "Il suo viaggio inizia in un cupo mondo fantasy del XIV secolo, un'ambientazione che i giocatori apprezzano molto. E anche se può sembrare familiare, il contesto unico dei Carpazi ci permetterà di sorprenderli più di una volta".

Szamałek conferma inoltre che i capitoli successivi esploreranno epoche, luoghi e culture diverse, introducendo nuove storie e nuovi personaggi.

"Scrivere una narrativa di questa portata è incredibilmente appagante. Il conflitto tra Coen e Brencis troverà la sua conclusione in The Blood of Dawnwalker, ma i giocatori più attenti noteranno indizi che rimandano alla trama più ampia della saga. Mi piacerebbe dire di più, ma per ora non resta che attendere il 3 settembre".