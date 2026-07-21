Il gameplay di The Blood of Dawnwalker è stato mostrato con una missione completa

IGN ha pubblicato un video di gameplay di The Blood of Dawnwalker che contiene un'intera missione di gioco. Si tratta nello specifico della quest intitolata "Pearly and Precious", in cui Cohen incontra una creatura particolarmente bizzarra.

Dopo essersi imbattuto in un accampamento abbandonato, il protagonista di The Blood of Dawnwalker nota alcune tracce di sangue e decide di seguirle per capire cosa sia accaduto, ritrovando diversi cadaveri e infine una sorta di orribile... fatina dei denti.

La creatura racccoglie infatti i denti come fossero funghi, ma non è responsabile dell'uccisione di quelle persone: dietro il massacro c'è una banda di briganti, che la creatura ricompensa con dell'oro per ogni cadavere procurato.

Cohen trova quindi il covo dei banditi e li affronta, dando fondo a tutte le risorse di un sistema di combattimento che si riconferma spettacolare e interessante, ricco di manovre speciali e opzioni tattiche tramite cui avere ragione degli avversari.