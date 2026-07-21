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Gears of War: E-Day avrà anche Bloodied Hunter Tai come bonus per le prenotazioni

Oltre alla speciale skin per Dom, chi prenota la Premium Edition di Gears of War: E-Day riceverà in omaggio come bonus anche Bloodied Hunter Tai.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   21/07/2026
Tai Kaliso in Gears of War: E-Day
Gears of War: E-Day
Gears of War: E-Day
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Anche Bloodied Hunter Tai sarà gratis per chi prenota la Premium Edition di Gears of War: E-Day. Come per Dom, anche in questo caso ci troviamo di fronte a una versione speciale del personaggio, letteralmente ricoperta di sangue.

Reclutato da Marcus Fenix dopo che il suo villaggio natale, sull'Isola del Sud di Irohma, è stata distrutta dalle forze della UIR durante le Guerre del Pendolo, Tai Kaliso ama considerarsi una sorta di guerriero-filosofo, che apprezza la bellezza ma al contempo è capace di una violenza estrema.

La skin Bloodied Hunter Tai punta a cogliere l'essenza del personaggio, la sua ferocia in battaglia e l'animo da cacciatore isolano, come dimostra anche l'estetica dell'Emergence Omen Weapon Set, anch'esso disponibile gratuitamente come bonus per i preorder.

Gears of War: E-Day presenta Exfil Dom, sarà gratis per chi prenota Gears of War: E-Day presenta Exfil Dom, sarà gratis per chi prenota

Naturalmente non è tutto: oltre alle skin Exfil Dom e Bloodied Hunter Tai, gli utenti che prenotano la Premium Edition di Gears of War: E-Day avranno anche diritto all'accesso anticipato alla beta che inizierà il 6 agosto.

Fra poco potremo provarlo

Come abbiamo appena accennato, Gears of War: E-Day sarà protagonista di una beta multiplayer che partirà il 6 agosto e si svolgerà nel corso di due weekend: il primo riservato a chi gode dell'accesso anticipato e il secondo aperto a tutti gli utenti.

Per l'esperienza completa, tuttavia, bisognerà attendere ancora qualche mese: l'uscita dell'atteso prequel sviluppato da The Coalition è fissata al prossimo 6 ottobre, in esclusiva su Xbox Series X|S e PC.

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