Gears of War: E-Day avrà anche Bloodied Hunter Tai come bonus per le prenotazioni

Naturalmente non è tutto: oltre alle skin Exfil Dom e Bloodied Hunter Tai, gli utenti che prenotano la Premium Edition di Gears of War: E-Day avranno anche diritto all' accesso anticipato alla beta che inizierà il 6 agosto.

Reclutato da Marcus Fenix dopo che il suo villaggio natale, sull'Isola del Sud di Irohma, è stata distrutta dalle forze della UIR durante le Guerre del Pendolo, Tai Kaliso ama considerarsi una sorta di guerriero-filosofo , che apprezza la bellezza ma al contempo è capace di una violenza estrema.

Fra poco potremo provarlo

Come abbiamo appena accennato, Gears of War: E-Day sarà protagonista di una beta multiplayer che partirà il 6 agosto e si svolgerà nel corso di due weekend: il primo riservato a chi gode dell'accesso anticipato e il secondo aperto a tutti gli utenti.

Per l'esperienza completa, tuttavia, bisognerà attendere ancora qualche mese: l'uscita dell'atteso prequel sviluppato da The Coalition è fissata al prossimo 6 ottobre, in esclusiva su Xbox Series X|S e PC.