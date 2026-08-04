Gears Of War: E-Day può essere scaricato in anticipo da oggi con Game Pass, in attesa della beta

Con l'avvicinarsi della beta multiplayer, Microsoft ha messo a disposizione il download anticipato di Gears Of War: E-Day, che può dunque già essere scaricato da ora con Game Pass, in attesa della versione di prova.
Gli utenti Ultimate e PC Game Pass possono dunque effettuare il download della versione di prova del gioco già da oggi: si tratta di un sostanzioso pacchetto da 62 GB su Xbox Series X, che comprende i vari elementi previsti per la versione in beta.
Il download comprende la parte principale della beta multiplayer da circa 22 GB, la modalità Assedio Orda da 39,1 GB e il Versus sempre da 39 GB, in tre pacchetti separati ma che compongono complessivamente i vari elementi da testare.
Una prova in due sessioni
Come abbiamo visto con l'annuncio dei nuovi giochi in arrivo in agosto su Game Pass, la beta di Gears Of War: E-Day sarà disponibile per due fine settimana consecutivi, con accesso differenziato.
La prima sessione si terrà dal 6 al 10 agosto in accesso anticipato, includerà solo la nuova modalità Assedio Orda e sarà accessibile solo agli utenti Game Pass Ultimate e PC Game Pass.
La seconda sessione si terrà invece nel fine settimana successivo, dal 13 al 17 agosto e sarà aperta a tutti gli utenti come una vera e propria beta pubblica, consentendo di provare sia il Versus PvP che l'Assedio Orda, due degli elementi principali della sezione multiplayer.
Di recente abbiamo visto le tante novità introdotte nel gameplay di Gears of War: E-Day, dopo il drammatico trailer allo State of Unreal.