Gears Of War: E-Day può essere scaricato in anticipo da oggi con Game Pass, in attesa della beta

Una prova in due sessioni

Come abbiamo visto con l'annuncio dei nuovi giochi in arrivo in agosto su Game Pass, la beta di Gears Of War: E-Day sarà disponibile per due fine settimana consecutivi, con accesso differenziato.

La prima sessione si terrà dal 6 al 10 agosto in accesso anticipato, includerà solo la nuova modalità Assedio Orda e sarà accessibile solo agli utenti Game Pass Ultimate e PC Game Pass.

La seconda sessione si terrà invece nel fine settimana successivo, dal 13 al 17 agosto e sarà aperta a tutti gli utenti come una vera e propria beta pubblica, consentendo di provare sia il Versus PvP che l'Assedio Orda, due degli elementi principali della sezione multiplayer.

Di recente abbiamo visto le tante novità introdotte nel gameplay di Gears of War: E-Day, dopo il drammatico trailer allo State of Unreal.