Il gameplay di Gears of War: E-Day introduce tante novità: eccole

Il gameplay di Gears of War: E-Day introduce tante novità e gli sviluppatori di The Coalition hanno pubblicato un lungo post per presentarle tutte, sottolineando come l'atteso prequel sia stato ricostruito da zero al fine di mantenere l'identità storica della serie ma al contempo inserire meccaniche più moderne.

In primo luogo, il sistema delle coperture è stato completamente rivisto: questo aspetto rappresenterà anche in E-Day una parte fondamentale dell'esperienza, ma si è cercato di aumentare la varietà degli oggetti dietro cui è possibile ripararsi, che ora possono anche essere molto bassi e costringere il nostro personaggio sdraiarsi.

In secondo luogo è stato modificato il sistema di movimento: l'idea era quella di mantenere il "peso" trasmesso dai soldati COG ma al contempo di rendere ogni azione più fluida e naturale, introducendo uno scatto completamente ridisegnato, la scivolata in corsa, salti, arrampicate e la possibilità di attraversare varchi all'interno delle coperture.

Gli sviluppatori hanno inoltre rivisto la fisica dei movimenti: ogni azione in E-Day conserva inerzia e velocità, andando a eliminare i bruschi cambi di direzione visti nei capitoli precedenti della saga e ridimensionando il celebre "wall bouncing".