Il gameplay di Gears of War: E-Day introduce tante novità: eccole

Il gameplay di Gears of War: E-Day introduce tante novità e gli sviluppatori di The Coalition hanno pubblicato un lungo post per presentarle tutte, sottolineando come l'atteso prequel sia stato ricostruito da zero al fine di mantenere l'identità storica della serie ma al contempo inserire meccaniche più moderne.
In primo luogo, il sistema delle coperture è stato completamente rivisto: questo aspetto rappresenterà anche in E-Day una parte fondamentale dell'esperienza, ma si è cercato di aumentare la varietà degli oggetti dietro cui è possibile ripararsi, che ora possono anche essere molto bassi e costringere il nostro personaggio sdraiarsi.
In secondo luogo è stato modificato il sistema di movimento: l'idea era quella di mantenere il "peso" trasmesso dai soldati COG ma al contempo di rendere ogni azione più fluida e naturale, introducendo uno scatto completamente ridisegnato, la scivolata in corsa, salti, arrampicate e la possibilità di attraversare varchi all'interno delle coperture.
Gli sviluppatori hanno inoltre rivisto la fisica dei movimenti: ogni azione in E-Day conserva inerzia e velocità, andando a eliminare i bruschi cambi di direzione visti nei capitoli precedenti della saga e ridimensionando il celebre "wall bouncing".
Armi e nemici
Come accennato di recente nel trailer del multiplayer di Gears of War: E-Day, anche le armi hanno subito delle modifiche per puntare su di un maggiore realismo e costruire un gunplay ancora più solido e soddisfacente, fatto di proiettili che per la prima volta seguono le regole di una simulazione balistica e richiedono determinate accortezze perché si possano centrare bersagli distanti.
I nemici saranno più intelligenti e pericolosi, divisi nelle tipologie che ben conosciamo ma dotati di nuovi comportamenti e abilità che li renderanno praticamente inediti sul piano del gameplay, in combinazione con creature effettivamente mai viste prima.