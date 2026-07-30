La modalità Assedio dell'Orda di Gears of War: E-Day sembra molto divertente

Alcune testate internazionali hanno potuto provare in anteprima la modalità Assedio dell'Orda di Gears of War: E-Day, che stando ai commenti apparsi finora sembra molto divertente: una brillante evoluzione della tradizionale Orda.
Jez Corden non ha avuto problemi a definire Assedio dell'Orda l'esperienza multiplayer più divertente e spettacolare mai vista in un Gears of War, e pur considerando la storica vicinanza del giornalista al mondo Xbox non c'è dubbio che si tratti di un giudizio interessante.
Rispetto alla modalità Orda che già conosciamo, i partecipanti passano a dodici, suddivisi in tre squadre composte ognuna da quattro giocatori, che si muovono all'interno di mappe molto più ampie e con obiettivi che cambiano di continuo nel corso della partita, aumentando la dinamicità dell'azione.
Come visto negli ultimi episodi della saga, è presente un sistema di classi che dona a ogni ruolo abilità specifiche, pensate per favorire il lavoro di squadra: la classe Assault può curare i compagni tramite stimpack, altre classi sono invece specializzate nella raccolta di energia e risorse.
Eventi dinamici e obiettivi ambiziosi
Presente nella line-up Xbox per la Gamescom 2026 con una demo della campagna, Gears of War: E-Day punta anche stavolta sul multiplayer per fornire agli utenti un'esperienza in grado di durare nel tempo, e Assedio dell'Orda potrebbe essere l'asso nella manica dell'atteso prequel.
Corden ha infatti spiegato che la nuova modalità vanta un notevole grado di dinamicità legato alle missioni che si attivano nel corso della partita, e che spingono i giocatori a spostarsi da una parte all'altra della mappa in continuazione.