La modalità Assedio dell'Orda di Gears of War: E-Day sembra molto divertente

Alcune testate internazionali hanno potuto provare in anteprima la modalità Assedio dell'Orda di Gears of War: E-Day, che stando ai commenti apparsi finora sembra molto divertente: una brillante evoluzione della tradizionale Orda.

Jez Corden non ha avuto problemi a definire Assedio dell'Orda l'esperienza multiplayer più divertente e spettacolare mai vista in un Gears of War, e pur considerando la storica vicinanza del giornalista al mondo Xbox non c'è dubbio che si tratti di un giudizio interessante.

Rispetto alla modalità Orda che già conosciamo, i partecipanti passano a dodici, suddivisi in tre squadre composte ognuna da quattro giocatori, che si muovono all'interno di mappe molto più ampie e con obiettivi che cambiano di continuo nel corso della partita, aumentando la dinamicità dell'azione.

Come visto negli ultimi episodi della saga, è presente un sistema di classi che dona a ogni ruolo abilità specifiche, pensate per favorire il lavoro di squadra: la classe Assault può curare i compagni tramite stimpack, altre classi sono invece specializzate nella raccolta di energia e risorse.