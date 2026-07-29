Final Fantasy 7 Revelation potrebbe non uscire in formato fisico

Intervistato da GamesRadar+ durante il recente Final Fantasy 14 Fan Festival di Berlino, Hamaguchi ha spiegato che i piani di distribuzione di Revelation non sono ancora stati definiti, ma che sta spingendo affinché il gioco possa arrivare almeno in "una qualche sorta di edizione fisica" .

Hamaguchi riconosce l'amore per il formato fisico, ma non può fare promesse

"Stiamo ancora discutendo internamente su quale sarà l'esatta lineup di SKU per Revelation", spiega Hamaguchi, "quindi al momento non posso dire nulla di davvero definitivo. Tuttavia, sto lavorando per organizzare le cose in modo da poter proporre qualche tipo di edizione fisica."

Parlando in generale delle discussioni sulla morte del formato fisico, Hamaguchi ha aggiunto: "Sento, sia da sviluppatore che da fan, che la tendenza generale sia quella di allontanarsi dal formato fisico per spostarsi verso i giochi digitali. Ma ovviamente questo riguarda la tendenza. Personalmente, qui a eventi come il Fan Fest o agli incontri con la community dei giochi su cui ho lavorato, trovo davvero bello quando le persone portano oggetti, chiedono autografi... penso sia una cosa splendida. È una cultura meravigliosa, e sarebbe un peccato perderla. Voglio che rimanga."

Da parte sua, Hamaguchi crede che nonostante in futuro ci sarà comunque "qualche tipo di edizione fisica o confezionata": "Magari avremo una scatola con dentro un codice, oppure delle game-key card come quelle usate da Nintendo, o un disco di avvio, qualcosa del genere. Ho la sensazione che ci sarà sempre qualcosa, e spero davvero che sia così."

Final Fantasy 7 Rebirth è stato distribuito solo in digitale su Xbox, mentre su Nintendo Switch 2 si è optato per il formato game-key card, ovvero con il gioco da scaricare interamente da internet, anche per arginare i limiti di capienza delle cartucce della console. Su PS5 il gioco invece è stato distribuito in un formato fisico classico, ma su due dischi, quindi con costi superiori da sostenere, che forse Square Enix potrebbe voler evitare per Revelation.

"Ovviamente, quando si parla con Nintendo ci sono considerazioni da fare sui limiti di memoria delle key card e cose del genere, mentre su altre piattaforme bisogna valutare quanto contenuto può essere inserito su un disco", spiega Hamaguchi. "Ogni piattaforma e ogni first‑party ha regole e requisiti specifici che dobbiamo tenere in considerazione, così da capire quale formato sia davvero il migliore per il gioco. È questo il tipo di discussioni che stiamo affrontando in questo momento. Spero che riusciremo a proporre qualcosa il più vicino possibile a ciò che giocatori e fan desiderano, ma per questo dovrete attendere i prossimi annunci."