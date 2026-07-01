PS6 sarà solo digitale? L'abbandono dei dischi da parte di Sony scatena la discussione

A dire il vero, Sony si è già portata avanti con la questione: PS5 Pro viene venduta di base come console digitale, alla quale può essere collegato un lettore da acquistare a parte, e questa potrebbe essere la soluzione scelta anche per PS6.

La questione ha già scatenato la discussione online, con diversi thread aperti su Reddit in cui gli utenti sembrano ormai convinti che il futuro "only digital" di Sony sia destinato a concretizzarsi in una PS6 principalmente digitale, o comunque senza un lettore ottico fornito come standard .

Come abbiamo visto, i giochi PlayStation non usciranno più su disco dal 2028 ma saranno solo in digitale , e ovviamente il periodo segnalato per questo passaggio epocale fa subito pensare al fatto che PS6 non sia progettata per offrire un lettore ottico , almeno "out of the box", per così dire.

L' abbandono dei dischi da parte di Sony , annunciato proprio in queste ore, sembra un segnale molto preciso anche per quanto riguarda la next gen, facendo pensare al fatto che PS6 sarà solo digitale .

Gli indizi verso il futuro digitale

Si parla di ipotesi, ovviamente, visto che PS6 non è ancora stata annunciata e potrebbe essere anche decisamente lontana, ma a maggior ragione viene da pensare che la nuova generazione possa arrivare in un momento storico in cui il passaggio definitivo al digitale sia già avvenuto. Qualcuno arriva anche a ipotizzare che il periodo scelto per la chiusura del supporto fisico possa proprio corrispondere all'anno di lancio di PS6.

Questo spiana la strada a una PS6 solo digitale, ma vista la sperimentazione già effettuata con PS5 Pro la decisione più naturale potrebbe essere il medesimo approccio modulare, con la possibilità di aggiungere un lettore Blu-ray da acquistare a parte.

L'eliminazione del lettore porterebbe a un risparmio in termini di produzione, e sarebbe oro puro per Sony, considerando la necessità assoluta di contenere costi di produzione altissimi per la prossima generazione di console.

Il passaggio totale al digitale con PS6 non avrebbe infatti riflessi sconvolgenti sull'uso dei giochi nuovi, al di là di (anche giuste e legittime) questioni pratiche e "ideologiche", ma potrebbe rappresentare un grosso problema nell'ottica della retro-compatibilità, visto che verosimilmente moltissimi giocatori si ritroverebbero con un'ampia libreria di giochi su disco da portare avanti sulla nuova piattaforma.

È chiaro che Sony dovrà offrire un modo per usufruire di tali titoli: l'abbandono della libreria pregressa non sembra proprio un'opzione percorribile al giorno d'oggi e un programma di trade-in che possa consentire di ottenere un codice digitale per ogni titoli fisico acquistato in precedenza sembra un inferno logistico, dunque l'idea di un lettore Blu-ray a parte, da applicare alla console, sembra quella più logica.