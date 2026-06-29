Sony afferma che non venderà PS6 in perdita, dopo l'emersione degli altissimi costi di produzione potenziali

La dichiarazione è emersa durante una recente sessione di domande e risposte relativa alla divisione Game & Network Services dell'azienda e segue la voce sugli altissimi costi produttivi di PlayStation 6 , che potrebbero presto sforare i 1.000 dollari per unità. Per l'occasione, è stato chiesto ai dirigenti un aggiornamento sulle attuali strategie relative ai prezzi e alla redditività dell'hardware . Facendo esplicito riferimento alla "piattaforma di prossima generazione", è stato domandato se fosse ragionevole presumere che la politica dei prezzi avrebbe continuato a dare priorità alla redditività, come avviene oggi.

Nelle trascrizioni ufficiali, Sony ha ribadito che l'hardware rappresenta una delle componenti più importanti dell'esperienza videoludica e che l'obiettivo è far sì che gli utenti ne riconoscano il valore.

PlayStation 5

"In primo luogo, consideriamo l'hardware come la base per fornire l'esperienza di gioco e, offrendo prodotti come il PlayStation Portal Remote Player, miriamo a fornire esperienze adattate agli stili di gioco degli utenti al di fuori del salotto, che è tradizionalmente considerato l'ambiente di utilizzo principale", ha risposto la società.

Sulla questione economica, i vertici hanno aggiunto: "Per quanto riguarda i prezzi, non è realistico per noi assorbire tutti gli aumenti dei costi dei componenti, e abbiamo già implementato alcuni aumenti di prezzo al di fuori del Giappone. Al momento, tuttavia, le vendite procedono come previsto e non riteniamo che ciò abbia portato a un calo della domanda da parte dei clienti".

La posizione dell'azienda sulla marginalità è stata delineata con chiarezza: "In linea di principio, non intendiamo vendere l'hardware in forte perdita. Al contempo, stiamo monitorando attentamente il mercato e continuando a valutare il nostro approccio. Riteniamo sia importante fare ogni sforzo per assicurarci che i clienti comprendano appieno il valore che forniamo in relazione al prezzo". Attualmente, la carenza di memorie RAM e di archiviazione - e il conseguente aumento dei costi - ha già provocato rincari hardware non solo per Sony, ma anche per aziende come Microsoft, Nintendo, Apple e Valve.