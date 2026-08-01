Al contrario di Sony e PS6, Xbox potrebbe continuare a supportare i dischi anche su Helix?

Secondo quanto riferito da Digital Foundry, c'è la possibilità che Xbox abbia intenzione di continuare a supportare i dischi in futuro e dunque anche su Project Helix , la console di prossima generazione, al contrario di quanto ha annunciato Sony nei prossimi anni e su PS6.

Si sta ribaltando la situazione?

In sostanza, Linneman sostiene che, secondo le fonti con cui ha parlato, Microsoft aveva pianificato di continuare a includere un lettore disco anche per la prossima console, ovvero Xbox Helix, lasciando dunque intendere la volontà di supportare i dischi anche nella prossima generazione.

Si tratterebbe di una situazione decisamente diversa da quella di Sony, che invece ha già annunciato che i giochi per PlayStation non usciranno più su disco dal 2028, ribadendo la volontà di spostarsi su un ecosistema completamente digitale anche durante la recente conferenza finanziaria.

C'è da dire che le informazioni di Linneman risalgono a prima del famoso "reset" di Xbox imposto dalla nuova CEO Asha Sharma, dunque non è detto che il progetto sia rimasto ancora lo stesso, visto che anche Helix pare possa essere stata modificata rispetto alla sua visione iniziale.

Inoltre, è possibile che il lettore disco nella prossima console serva soprattutto a mantenere la compatibilità con i giochi più vecchi, dunque non significherebbe necessariamente un supporto continuativo per i dischi anche per quanto riguarda i giochi nuovi.

D'altra parte, Microsoft è sempre stata piuttosto portata al digitale, dunque potrebbe risultare strana una situazione completamente ribaltata, su questo fronte, fra Xbox e PlayStation. Eventualmente, una scelta del genere potrebbe modificare l'assetto del mercato? Sicuramente si creerebbe una condizione curiosa e forse potrebbe modificare parzialmente la visione delle due compagnie da parte degli appassionati, ma rimaniamo in attesa di eventuali comunicazioni.

Nel frattempo, permane il mistero su PS6: durante la recente conferenza finanziaria di Sony la CFO Lin Tao non ha toccato l'argomento in maniera esplicita, dunque non è chiaro quale soluzione adotterà la prossima console è molto probabile che sia priva di lettore disco come default, con la possibilità che possa prevedere una configurazione modulare con lettore a parte, in maniera simile a PS5 Pro.