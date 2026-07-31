Sony ha abbastanza RAM per sostenere la produzione di PS5 nel resto dell'anno

In un commento a margine dei risultati finanziari pubblicati questa mattina, Sony ha ribadito di essersi assicurata abbastanza RAM da sostenere la produzione di PS5 per tutto il resto dell'anno, in modo da mantenere il ritmo di vendite previsto fino all'inizio del 2027.
La questione ha una notevole rilevanza all'interno del panorama attuale del mercato hardware: con la crisi delle memorie diventa difficile assicurarsi una quantità sufficiente di materiali e in particolare di RAM, soprattutto a prezzi stabili, considerando che questi continuano ad aumentare.
Commentando i recenti risultati finanziari, che dimostrano un calo nelle vendite di PS5 ma un andamento generale "piatto" per quanto riguarda il settore gaming, Sony ha comunque ribadito di non temere particolari influssi negativi dalla crisi delle memorie per quest'anno.
Non ci saranno problemi di disponibilità di PS5
"Per quanto riguarda l'impatto delle condizioni del mercato delle memorie sull'hardware di PlayStation 5, ci siamo assicurati la quantità di RAM necessaria per soddisfare il volume di vendite previsto per l'anno fiscale 26", ha dichiarato Sony in un comunicato ufficiale.
"Non vi sono variazioni al nostro piano, secondo cui la redditività dell'hardware per l'anno fiscale 2026 rimarrà simile a quella dell'anno fiscale 2025".
Questo significa essenzialmente che Sony non prevede di incappare in una scarsità di scorte nel corso dell'anno, ma non è un segnale chiaro sul mantenimento del prezzo. Di fatto, non è detto che Sony non decida di aumentare ulteriormente il prezzo di PS5 sulla base di buone scorte di RAM.
La disponibilità di console è comunque un elemento fondamentale per i prossimi mesi, considerando che Sony prevede un probabile incremento nelle vendite di PS5 grazie al lancio di GTA 6 ma la situazione attuale del mercato hardware potrebbe portare a problemi nella quantità di console in vendita.