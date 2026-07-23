Il firmware di PS5 è stato aggiornato e avete un solo tentativo per indovinare cosa cambia

PS5 si aggiorna ancora una volta e ora la console è arrivata alla versione 26.05-13.60.00. Il peso dell'update è di 1,2 GB circa e dovrebbe essere disponibile al prossimo avvio della console. Il download parte in automatico, ma dovete poi avviare manualmente il processo di aggiornamento dalla sezione delle notifiche.
Si tratta di una patch minore per il firmware della console, quindi non aspettatevi novità sostanziali.
I dettagli dell'aggiornamento di PS5
Secondo quanto indicato da Sony, questo aggiornamento serve unicamente per migliorare i messaggi e l'efficienza su alcuni schermi. Non vi è nient'altro, nemmeno un classico "miglioramento delle prestazioni e della stabilità".
Ricordiamo che gli aggiornamenti più importanti, che introducono nuove funzionalità, tendono a ricevere una versione beta che viene provata dai giocatori iscritti al programma di beta testing. Di norma, quindi, veniamo a conoscenza delle più significative novità in anticipo. Gli aggiornamenti "a sorpresa" di rado offrono qualcosa di interessante.
In attesa di update più interessanti per PS5, ricordiamo che il PS Store regala un gioco per PS4 e PS5, con centinaia di voti positivi: non serve PS Plus.