Il firmware di PS5 è stato aggiornato e avete un solo tentativo per indovinare cosa cambia

PS5 si aggiorna ancora una volta e ora la console è arrivata alla versione 26.05-13.60.00. Il peso dell'update è di 1,2 GB circa e dovrebbe essere disponibile al prossimo avvio della console. Il download parte in automatico, ma dovete poi avviare manualmente il processo di aggiornamento dalla sezione delle notifiche.

Si tratta di una patch minore per il firmware della console, quindi non aspettatevi novità sostanziali.