Microsoft Flight Simulator Premium Deluxe Steelbook Edition è al minimo storico

Su Amazon è attualmente disponibile Microsoft Flight Simulator Premium Deluxe Steelbook Edition a 48,36 € rispetto al prezzo mediano di 76,55 €. Specifichiamo che si tratta del codice digitale. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto, dalle caratteristiche del gioco ai contenuti dell'edizione.
Una simulazione immersiva
Questa edizione include una serie di contenuti, tra cui:
- Gioco (codice download)
- 95 velivoli totali
- 160 aeroporti totali
- Custodia Jumbo SteelBook
- Cordino da pilota personalizzato con codice di gioco digitale
- Messaggio dello sviluppatore
In questo gioco potrai esplorare il mondo intero volando liberamente o completando le sfide della modalità Challenge League. Inoltre, potrai trascorrere innumerevoli ore svolgendo diverse attività, come gli atterraggi di precisione, le sfide a bassa altitudine e le Esibizioni.
La carriera è estremamente immersiva, mentre i dettagli rendono splendidi i panorami a piedi. Nel complesso, si tratta di un gioco che dovresti assolutamente recuperare, se ami il genere. Puoi saperne di più leggendo la nostra recensione. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.