Microsoft Flight Simulator 2024 si espande con l'Update 22 sui parchi nazionali degli USA

Durante l'Xbox Games Showcase di ieri c'è stato spazio anche per Microsoft Flight Simulator 2024, con la simulazione di volo che rimane ancora attiva espandendosi con l'Update 22, dedicato ai Parchi Nazionali degli USA.
Asobo Studio lancerà dunque il nuovo aggiornamento il 4 luglio, allargando ancora di più gli orizzonti di questa simulazione di volo già "globale", con ulteriori perfezionamenti che riguardano territori già esplorabili ma ora maggiormente dettagliati e con ulteriori attività da portare a termine.
All'interno dell'Update 22 si troveranno oltre trenta parchi nazionali sparsi nel territorio degli Stati Uniti, con i miglioramenti che solitamente vengono applicati ai territori soggetti a questi aggiornamenti periodici all'interno della simulazione.
Anche le gare aeree in arrivo
Come vediamo nel trailer riportato qui sotto, Microsoft Flight Simulator 2024 consentirà di esplorare più a fondo i tanti parchi nazionali americani, riprodotti con maggiore fedeltà e precisione, compresi landmark importanti e monumenti noti.
Si tratta di aggiornamenti che riguardano oltre 400.000 chilometri quadrati di territorio su parchi che si trovano in 12 Stati (Arizona, California, Colorado, Nevada, New Mexico, North Dakota, Oregon, South Dakota, Texas, Utah, Washington, e Wyoming).
Con l'occasione, viene inoltre annunciato anche il prossimo arrivo del National Championship Air Races, ovvero le gare dedicate agli aerei, che verranno introdotte questo autunno con diverse attività competitive da portare a termine a bordo di jet, biplani, T-6, Unlimited Class e STOL Drag.
Nelle settimane scorse abbiamo visto anche l'arrivo del supporto per PlayStation VR2 con un update gratis, all'interno dell'evoluzione continua della simulazione.
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