Spotify vuole aggiungere i concerti in diretta e l'acquisto di biglietti con accesso anticipato all'interno dell'app

Spotify starebbe lavorando a una significativa espansione della propria piattaforma con l'obiettivo di diventare un punto di riferimento non solo per l'ascolto musicale, ma anche per l'esperienza live degli artisti. Secondo alcune indiscrezioni, l'azienda avrebbe avviato colloqui con promotori di concerti per ottenere i diritti necessari alla trasmissione video in diretta di festival ed eventi musicali.
Si tratterebbe di una novità importante per il servizio svedese, che in passato aveva già sperimentato contenuti audio dal vivo ma che ora sembra intenzionato a investire maggiormente nel formato video.
Alcuni segnali di questa strategia sono già visibili: sulla piattaforma sono comparsi filmati provenienti da eventi musicali, tra cui una performance di Dua Lipa registrata a Città del Messico.
Spotify lavora anche alla propria presenza nel settore dei biglietti
Parallelamente, Spotify starebbe rafforzando anche la propria presenza nel settore dei biglietti per concerti. L'azienda avrebbe infatti iniziato a offrire ad alcuni utenti la possibilità di accedere in anticipo ai ticket di determinati spettacoli. L'obiettivo è creare un collegamento più diretto tra musicisti e pubblico, sfruttando una base utenti che supera i 700 milioni di persone.
Questa evoluzione conferma inoltre il crescente interesse della società verso i contenuti video. Negli ultimi anni Spotify ha acquisito diritti relativi a videoclip musicali e podcast video, incoraggiando sempre più creatori a produrre contenuti visivi oltre a quelli audio. Una strategia che potrebbe favorire maggior coinvolgimento degli utenti e maggiori opportunità pubblicitarie.
Spotify vuole allargare le possibilità in app senza perdere il proprio focus
L'interesse verso i concerti in streaming segue un modello già dimostratosi vincente su piattaforme come YouTube, dove milioni di persone seguono ogni anno festival di grande richiamo come il Coachella. Anche altri servizi di streaming hanno iniziato a esplorare questo segmento.
Spotify, tuttavia, non sembra voler abbandonare il proprio focus musicale. Al contrario, punta a diventare una destinazione unica per gli appassionati, offrendo musica, podcast, video, concerti dal vivo e vantaggi esclusivi legati agli eventi dal vivo. Che cosa ne pensate? Sarebbero novità gradite dalla community?
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