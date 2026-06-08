Spotify vuole aggiungere i concerti in diretta e l'acquisto di biglietti con accesso anticipato all'interno dell'app

Alcuni segnali di questa strategia sono già visibili: sulla piattaforma sono comparsi filmati provenienti da eventi musicali, tra cui una performance di Dua Lipa registrata a Città del Messico .

Spotify starebbe lavorando a una significativa espansione della propria piattaforma con l'obiettivo di diventare un punto di riferimento non solo per l'ascolto musicale, ma anche per l'esperienza live degli artisti. Secondo alcune indiscrezioni, l'azienda avrebbe avviato colloqui con promotori di concerti per ottenere i diritti necessari alla trasmissione video in diretta di festival ed eventi musicali .

Spotify lavora anche alla propria presenza nel settore dei biglietti

Parallelamente, Spotify starebbe rafforzando anche la propria presenza nel settore dei biglietti per concerti. L'azienda avrebbe infatti iniziato a offrire ad alcuni utenti la possibilità di accedere in anticipo ai ticket di determinati spettacoli. L'obiettivo è creare un collegamento più diretto tra musicisti e pubblico, sfruttando una base utenti che supera i 700 milioni di persone.

Questa evoluzione conferma inoltre il crescente interesse della società verso i contenuti video. Negli ultimi anni Spotify ha acquisito diritti relativi a videoclip musicali e podcast video, incoraggiando sempre più creatori a produrre contenuti visivi oltre a quelli audio. Una strategia che potrebbe favorire maggior coinvolgimento degli utenti e maggiori opportunità pubblicitarie.