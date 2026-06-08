La tastiera da gaming Corsair K70 è in offerta su Amazon: switch meccanici e retroilluminazione RGB

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante sulla tastiera da gaming Corsair K70: l'offerta prevede uno sconto attivo del 24% per un costo totale e finale d'acquisto di 76,21€ . Puoi acquistare la tastiera direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui sotto: La tastiera da gaming Corsair è progettata per offrire prestazioni elevate in uno spazio ridotto, grazie a un layout compatto senza tastierino numerico . Al centro dell'esperienza ci sono gli switch meccanici CORSAIR MLX Red v2, pre-lubrificati in fabbrica.

Ulteriori dettagli sulla tastiera

Un altro punto di forza è la qualità della digitazione, migliorata da un sistema di smorzamento acustico. Due strati di schiuma fonoassorbente contribuiscono a ridurre il rumore prodotto dai tasti, mentre gli stabilizzatori lubrificati rendono ogni pressione più stabile e uniforme. Il risultato è una sensazione tattile più piacevole e una rumorosità sensibilmente ridotta.

La tastiera offre anche controlli multimediali avanzati, pensati per la massima praticità. Una rotella multifunzione consente di regolare il volume e altre impostazioni, mentre un pulsante aggiuntivo programmabile può essere personalizzato tramite il software iCUE, offrendo un controllo rapido e intuitivo delle funzioni più utilizzate. Infine, i keycap sono realizzati in materiale ABS con rivestimento resistente.