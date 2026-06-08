I classici di Nintendo Switch Online potrebbero ricevere sfide e contenuti aggiuntivi

Le app relative a NES, SNES e Game Boy di Nintendo Switch Online hanno in effetti effettuato degli aggiornamenti misteriosi in questi giorni, passando rispettivamente alle versioni 9.0.0, 6.0.0 e 4.0.0, ma gli aggiornamenti non sono stati spiegati in maniera dettagliata da Nintendo.

Rinfrescare il catalogo dei classici

"Hanno implementato le sfide", ha riferito il dataminer nel suo messaggio su BlueSky, "Cose tipo NES Remix, non c'è ancora un accesso disponibili e ci sarà da aspettare fino a ulteriori aggiornamenti", ha spiegato.



"Non rivelerò per quali giochi sono previste, ma lo scoprirete presto", ha inoltre aggiunto, facendo capire che questi cambiamenti dovrebbero emergere nei prossimi giorni.

In effetti, proprio in queste ore è stato annunciato il Nintendo Direct di giugno, che si terrà domani alle 16:00 e potrebbe contenere delle novità e informazioni riguardanti anche questa faccenda, dunque restiamo in attesa di ulteriori dettagli.

I "NES Remix" sono versioni alternative di giochi classici che propongono alcune variazioni sui contenuti originali, ma non è detto che le "sfide" in arrivo per i classici siano cose del genere.