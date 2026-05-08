Anche Nintendo Switch Online aumenta di prezzo

Oggi Nintendo ha annunciato l'aumento di prezzo delle sue console, sia Nintendo Switch che Nintendo Switch 2. Contestualmente, ha annunciato anche l'aumento dei prezzi delle fasce di abbonamento di Nintendo Switch Online, il suo servizio che dà accesso al gioco online e a un ricco catalogo di classici provenienti dalle console passate della compagnia.
Prezzi alle stelle
Attualmente, non è stata comunicata l'entità degli aumenti in occidente, ma solo quella degli aumenti giapponesi, che sono cospicui, come si può vedere dalla tabella sottostante.
|Nintendo Switch Online
|Tipo di abbonamento
|Durata
|Prezzo attuale
|Nuovo prezzo
|Aumento
|Abbonamento individuale
|1 mese
|¥306
|¥400
|+30,7%
|3 mesi
|¥815
|¥1.000
|+22,7%
|12 mesi
|¥2.400
|¥3.000
|+25,0%
|Abbonamento famiglia
|12 mesi
|¥4.500
|¥5.800
|+28,9%
|Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo
|Tipo di abbonamento
|Durata
|Prezzo attuale
|Nuovo prezzo
|Aumento
|Abbonamento individuale
|12 mesi
|¥4.900
|¥5.900
|+20,4%
|Abbonamento famiglia
|12 mesi
|¥8.900
|¥9.900
|+11,2%
Data di entrata in vigore delle modifiche in Giappone: 1 luglio 2026
Come potete notare, in percentuale, l'aumento più cospicuo ha colpito la fascia mensile, il cui prezzo è cresciuto di più del 30%. La fascia meno colpita è quella con pacchetto d'espansione per la famiglia da 12 mesi, che ha visto un incremento soltanto dell'11,2%.
Vedremo se con i prezzi occidentali accadrà qualcosa di simile o se ci saranno variazioni.
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