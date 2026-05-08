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Anche Nintendo Switch Online aumenta di prezzo

Tra gli aumenti annunciati da Nintendo spicca anche quello di Nintendo Switch Online, il suo servizio in abbonamento relativamente economico.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   08/05/2026
Mario Tennis VR

Oggi Nintendo ha annunciato l'aumento di prezzo delle sue console, sia Nintendo Switch che Nintendo Switch 2. Contestualmente, ha annunciato anche l'aumento dei prezzi delle fasce di abbonamento di Nintendo Switch Online, il suo servizio che dà accesso al gioco online e a un ricco catalogo di classici provenienti dalle console passate della compagnia.

Prezzi alle stelle

Attualmente, non è stata comunicata l'entità degli aumenti in occidente, ma solo quella degli aumenti giapponesi, che sono cospicui, come si può vedere dalla tabella sottostante.

Una foto di Nintendo Switch 2
Una foto di Nintendo Switch 2

Nintendo Switch Online
Tipo di abbonamento Durata Prezzo attuale Nuovo prezzo Aumento
Abbonamento individuale 1 mese ¥306 ¥400 +30,7%
3 mesi ¥815 ¥1.000 +22,7%
12 mesi ¥2.400 ¥3.000 +25,0%
Abbonamento famiglia 12 mesi ¥4.500 ¥5.800 +28,9%
Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo
Tipo di abbonamento Durata Prezzo attuale Nuovo prezzo Aumento
Abbonamento individuale 12 mesi ¥4.900 ¥5.900 +20,4%
Abbonamento famiglia 12 mesi ¥8.900 ¥9.900 +11,2%

Data di entrata in vigore delle modifiche in Giappone: 1 luglio 2026

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Come potete notare, in percentuale, l'aumento più cospicuo ha colpito la fascia mensile, il cui prezzo è cresciuto di più del 30%. La fascia meno colpita è quella con pacchetto d'espansione per la famiglia da 12 mesi, che ha visto un incremento soltanto dell'11,2%.

Vedremo se con i prezzi occidentali accadrà qualcosa di simile o se ci saranno variazioni.

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