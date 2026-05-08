Nintendo aggiorna il piano delle uscite tra 2026 e 2027 ma la seconda parte dell'anno resta un mistero

Con la pubblicazione del resoconto del trimestre e dell'anno fiscale, Nintendo ha anche aggiornato il piano delle uscite da parte dei propri team per quanto riguarda i giochi in arrivo nel 2026 e 2027, sostanzialmente confermando informazioni note e lasciando nel mistero la seconda metà di quest'anno.

Da questi piani ovviamente non vengono fuori notizie inedite ma servono soprattutto a consolidare le informazioni già note, dunque non c'è da aspettarsi grosse sorprese, ma permane la mancanza di dettagli sulla seconda metà del 2026, al di là dei tre titoli già noti da tempo.

Tutto questo fa pensare che, probabilmente, ci sono ancora diversi annunci da fare da parte di Nintendo, che potrebbero arrivare nel corso di eventi di presentazione estivi, come da tradizione.