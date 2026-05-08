Nintendo aggiorna il piano delle uscite tra 2026 e 2027 ma la seconda parte dell'anno resta un mistero

Con la pubblicazione del resoconto del trimestre e dell'anno fiscale, Nintendo ha anche aggiornato il piano delle uscite da parte dei propri team per quanto riguarda i giochi in arrivo nel 2026 e 2027, sostanzialmente confermando informazioni note e lasciando nel mistero la seconda metà di quest'anno.
Da questi piani ovviamente non vengono fuori notizie inedite ma servono soprattutto a consolidare le informazioni già note, dunque non c'è da aspettarsi grosse sorprese, ma permane la mancanza di dettagli sulla seconda metà del 2026, al di là dei tre titoli già noti da tempo.
Tutto questo fa pensare che, probabilmente, ci sono ancora diversi annunci da fare da parte di Nintendo, che potrebbero arrivare nel corso di eventi di presentazione estivi, come da tradizione.
Fire Emblem come grosso gioco del 2026, per ora
Al di là dei titoli già disponibili sul mercato, per il 2026 su Nintendo Switch 2 sono segnalati il recentemente annunciato Star Fox per il 25 giugno, Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer in versione Nintendo Switch 2 il 16 luglio e Splatoon Raiders in uscita il 23 luglio.
Il grosso titolo che riceverà probabilmente una nuova presentazione approfondita a breve è Fire Emblem: Fortune's Weave, di cui ci aspettiamo qualche Nintendo Direct o evento dedicato, visto che l'uscita è ancora confermata per il 2026.
Vediamo dunque qui sotto il piano delle uscite riportato da Nintendo, escludendo i titoli già presenti sul mercato.
Nintendo Switch 2:
- Star Fox - 25 giugno
- Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer in versione Nintendo Switch 2 - 16 luglio
- Splatoon Raiders - 23 luglio
- Fire Emblem: Fortune's Weave - 2026
- Pokémon Vento - 2027
- Pokémon Onda - 2027
Nintendo Switch:
- Rhythm Heaven Groove - 2 luglio
Ovviamente si tratta di elenchi parziali, che dovranno essere aggiornati nei prossimi mesi, considerando anche che Nintendo è solita mantenere spesso segreti i suoi progetti fino a poco tempo prima dell'uscita.
Non resta che attendere informazioni da parte di Nintendo sulle uscite della seconda parte del 2026, mentre ricordiamo che, proprio questa mattina, è stato annunciato un aumento di prezzo globale per Nintendo Switch 2.
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