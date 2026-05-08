Little Nightmares 3 per PS5 costa 15 € in meno su Amazon: risparmia il 39%

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Mondi da incubo

Questo gioco inquietante e misterioso ti farà scoprire la storia di Low e Alone, due migliori amici alla disperata ricerca di una via di fuga dal Nulla. Preparati ad affrontare le paure infantili più oscure e muoviti in ambienti surreali e ostili. Per superare gli ostacoli dovrai risolvere diversi enigmi, oltre a dover sopravvivere alle minacce che si nascondono nell'ombra. In questo capitolo, la novità più concreta è la cooperativa online, quindi potrai unirti a un compagno e sfruttare le capacità uniche di ogni personaggio.

La durata del gioco è perfetta e non ci si annoia mai, mentre l'estetica è tanto inquietante quanto straordinaria. Tuttavia, sappi che la co-op è solo online e non è possibile giocare in locale con un amico. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione.