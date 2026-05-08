Le cuffie ASUS ROG Pelta per PC, Android e console sono su Amazon al minimo storico

Se sei alla ricerca di nuove cuffie versatili da poter utilizzare su diverse piattaforme, le ASUS ROG Pelta nella colorazione nera sono su Amazon a 103,49 € rispetto al prezzo consigliato di 149 €, permettendoti di risparmiare il 31%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarle tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Comode e versatili
Queste cuffie sono compatibili con PC, Mac, console PlayStation, Nintendo Switch e dispositivi Android e sono dotate di tripla connettività: dongle USB-C 2.4GHz, cavo USB-C e Bluetooth. I driver da 50 mm con diaframma placcato in titanio offrono un'esperienza sonora autentica ed equilibrata, mentre i pulsanti sopra i padiglioni ti permetteranno di tenere sotto controllo la regolazione del volume e il silenziamento del microfono.
La batteria offre un'autonomia di 60 ore in modalità 2,4GHz per giocare senza interruzioni, mentre con una ricarica rapida di 15 minuti potrai usufruire di ulteriori 3 ore. Nel complesso si tratta di un prodotto apprezzato, oltre ad essere confortevole e leggero. Il prezzo potrebbe leggermente scoraggiare chi ha esigenze specifiche di budget, ma lo sconto lo rende più accessibile.
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