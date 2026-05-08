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Goditi film e videogiochi con la Smart TV Hisense QLED 4K da 65" al minimo storico su Amazon

Tra le offerte di Amazon troviamo il televisore Hisense QLED 4K da 65" con Dolby Vision, HDR 10+, Game Mode Plus, Dolby Atmos e altre caratteristiche.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   08/05/2026
Televisore Hisense 65

Il televisore Hisense QLED 4K da 65", precisamente il modello 65A72NQ, è su Amazon a soli 474 € rispetto al prezzo mediano di 539 €, permettendoti di risparmiare il 12%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e potrai riceverlo entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Contenuti immersivi e immagini di qualità

In questo caso, specifichiamo che si tratta della versione con frequenza di aggiornamento a 60 Hz. Il televisore è dotato di Quantum Dot Color per rendere ogni colore ancora più ricco e vibrante. Sono inoltre presenti diverse tecnologie come Pixel Tuning, 4K Upscaler e Depth Enhancer per dettagli ancora più convincenti e scene più vive. A contribuire all'esperienza sono Dolby Vision e Dolby Atmos, che trasformano il tuo televisore in un vero e proprio cinema, offrendo un realismo straordinario e un intrattenimento coinvolgente.

Caratteristiche del televisore Hisense
Caratteristiche del televisore Hisense

Per quanto concerne il gaming, la modalità Game Mode PLUS combina un pannello a 60 Hz con una Game Bar integrata per un'esperienza fluida. Se però hai esigenze più specifiche, potresti dover optare per soluzioni di fascia più alta.

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