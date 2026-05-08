Goditi film e videogiochi con la Smart TV Hisense QLED 4K da 65" al minimo storico su Amazon

Il televisore Hisense QLED 4K da 65" , precisamente il modello 65A72NQ, è su Amazon a soli 474 € rispetto al prezzo mediano di 539 €, permettendoti di risparmiare il 12%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e potrai riceverlo entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Contenuti immersivi e immagini di qualità

In questo caso, specifichiamo che si tratta della versione con frequenza di aggiornamento a 60 Hz. Il televisore è dotato di Quantum Dot Color per rendere ogni colore ancora più ricco e vibrante. Sono inoltre presenti diverse tecnologie come Pixel Tuning, 4K Upscaler e Depth Enhancer per dettagli ancora più convincenti e scene più vive. A contribuire all'esperienza sono Dolby Vision e Dolby Atmos, che trasformano il tuo televisore in un vero e proprio cinema, offrendo un realismo straordinario e un intrattenimento coinvolgente.

Caratteristiche del televisore Hisense

Per quanto concerne il gaming, la modalità Game Mode PLUS combina un pannello a 60 Hz con una Game Bar integrata per un'esperienza fluida. Se però hai esigenze più specifiche, potresti dover optare per soluzioni di fascia più alta.