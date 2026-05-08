Sony PlayStation registra perdite disastrose dall'acquisizione di Bungie

Per quanto riguarda i dati relativi all'ultimo trimestre fiscale, Sony ha registrato una perdita di 560 milioni di dollari da Bungie, che diventano 765 milioni di dollari in totale se si considera l'intero anno fiscale.

In effetti, proprio Bungie rappresenta un capitolo a parte nei risultati finanziari pubblicati nelle ore scorse da Sony, rappresentando uno dei punti negativi dell'andamento economico della divisione PlayStation, visto che questo ha subito un impatto dalla "registrazione di perdite imputabili a Bungie" oltre ad altri asset.

Sembra proprio che l'acquisizione di Bungie da parte di Sony non sia andata come sperato dalla compagnia nipponica, che sta registrando grosse perdite che potrebbero diventare ancora più grandi nei prossimi mesi, arrivando a bruciare oltre 765 milioni di dollari in totale.

Marathon e Destiny 2 affondano

Bungie è stata acquistata da Sony nel luglio del 2022 per 3,6 miliardi di dollari, e doveva rappresentare un elemento chiave nella svolta della compagnia verso i live service, come uno dei team di maggior rilievo all'interno di PlayStation Studios.

La situazione è notevolmente peggiorata negli ultimi anni, con un grosso calo nelle performance di Destiny 2, anche fisiologico considerando la quantità di tempo passata dall'uscita del secondo capitolo della serie, ma anche con l'arrivo di Marathon.

Uscito il 5 marzo, il nuovo gioco di Bungie rientra per tre settimane nei risultati finanziari del primo trimestre del 2026, e a quanto pare non ha portato a dati positivi, confermando le prime stime sulle vendite poco soddisfacenti per una produzione di questo calibro.

Ulteriori perdite causate da Bungie potrebbero essere registrate nell'anno fiscale 2026 da parte di Sony PlayStation, considerando che Marathon sta rilevando un costante calo negli utenti attivi di giorno in giorno. Nonostante questo, lo studio ha ribadito che il gioco sarà supportato per tanti anni.