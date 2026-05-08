PS5 raggiunge 93,7 milioni di unità distribuite ma le vendite calano nei nuovi risultati di Sony

Sony ha pubblicato i risultati finanziari relativi al primo trimestre del 2026 e all'anno fiscale 2025 per PlayStation, riportando un nuovo risultato per quanto riguarda PS5, che ha superato i 93,7 milioni di unità distribuite, ma con vendite in calo per quanto riguarda hardware e software.

Nel primo trimestre del 2026, PS5 ha piazzato 1,5 milioni di unità sul mercato, con un calo di 900.000 unità rispetto a quanto era stato fatto registrare nel primo trimestre del 2025, un dato che peraltro non è ancora legato all'ulteriore incremento di prezzo annunciato di recente da Sony, che ha preso piede a partire da aprile.

Le vendite complessive dell'anno fiscale 2025 sono considerate "piatte" rispetto all'anno precedente, con il calo generale che è stato compensato dalle differenze nei tassi di cambio, dall'aumento delle vendite sul fronte dei servizi e dalle vendite di giochi third party in tutto l'anno.