PS5 raggiunge 93,7 milioni di unità distribuite ma le vendite calano nei nuovi risultati di Sony

Sony ha pubblicato i risultati finanziari relativi al primo trimestre del 2026 e all'anno fiscale 2025 per PlayStation, riportando un nuovo risultato per quanto riguarda PS5, che ha superato i 93,7 milioni di unità distribuite, ma con vendite in calo per quanto riguarda hardware e software.
Nel primo trimestre del 2026, PS5 ha piazzato 1,5 milioni di unità sul mercato, con un calo di 900.000 unità rispetto a quanto era stato fatto registrare nel primo trimestre del 2025, un dato che peraltro non è ancora legato all'ulteriore incremento di prezzo annunciato di recente da Sony, che ha preso piede a partire da aprile.
Le vendite complessive dell'anno fiscale 2025 sono considerate "piatte" rispetto all'anno precedente, con il calo generale che è stato compensato dalle differenze nei tassi di cambio, dall'aumento delle vendite sul fronte dei servizi e dalle vendite di giochi third party in tutto l'anno.
Un andamento "piatto", destinato a proseguire
Anche sul fronte software, il trimestre compreso tra gennaio e marzo 2026 ha fatto registrare un calo nelle vendite: sono stati vendute cumulativamente 74,6 milioni di copie, scese dunque di 1,5 milioni rispetto a quelle che erano state fatte registrare nello stesso periodo dell'anno precedente.
5,8 milioni di copie sono di giochi first party, anche questi leggermente calati rispetto all'anno precedente, mentre ben l'85% dei giochi venduti sono stati in digitale, facendo registrare un altri incremento del 5% rispetto al supporto fisico.
Crescono invece gli utenti attivi su PlayStation Network, arrivando ora a 125 milioni di MAU (utenti attivi su base mensile), facendo registrare un incremento di 1 milione rispetto al primo trimestre del 2025.
Sony PlayStation non prevede una crescita nemmeno per l'anno fiscale 2026, con le previsioni che parlano di introiti sostanzialmente stabili, anche per il conteggio di ulteriori spese nella compagnia. Ovviamente da valutare sarà l'impatto che potrebbe portare il lancio di GTA 6 in tutto il mercato, sebbene ci sia da considerare, nel prossimo periodo, l'entrata a regime del nuovo prezzo aumentato di PS5.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.