PS5 e Portal costano di più dalla prossima settimana: Sony annuncia i nuovi prezzi aumentati

Dopo la voce di corridoio emersa nella giornata di ieri, Sony ha confermato l'aumento di prezzo per PS5 e PS Portal in tutto il mondo, con le console che costeranno fino a 100€ in più a partire dal mese prossimo.

Incrementi generali in tutta Europa oltre a USA, UK e Giappone

Sony spiega l'aumento di prezzo, come prevedibile, con gli incrementi nei costi di produzione che derivano dalla situazione globale del mercato hardware, con la crisi delle memorie e delle materie prime che sta imperversando in questi mesi.

"A causa delle continue pressioni sul panorama economico globale, abbiamo deciso di aumentare i prezzi di PS5, PS5 Pro e del dispositivo di riproduzione remota PlayStation Portal a livello mondiale", ha spiegato Sony in un comunicato sul blog ufficiale di PlayStation.

"Siamo consapevoli che le variazioni di prezzo hanno un impatto sulla nostra comunità e, dopo un'attenta valutazione, abbiamo ritenuto che si trattasse di una misura necessaria per garantire il fatto di poter continuare a offrire esperienze di gioco innovative e di alta qualità ai giocatori di tutto il mondo".

La possibilità dell'aumento di prezzo era emersa ieri quando una voce di corridoio parlava del possibile incremento in arrivo, che avrebbe potuto portare la console a costare fino a 100€ in più, e di fatto l'informazione era corretta, in quanto i nuovi prezzi corrispondono a quanto era trapelato.

Il quadro risulta più completo ora ed è in effetti anche peggiore, in quanto anche PS5 Digital è colpita da questo aumento generalizzato, arrivando a costare 599€, ovvero 100€ in più rispetto al prezzo ufficiale praticato finora.

Aumentano i prezzi peraltro anche in USA, allineandosi a quelli europei:

PS5 - $649.99

PS5 Digital Edition - $599.99

PS5 Pro - $899.99

Dalle dichiarazioni precedenti, sembrava che Sony avesse intenzione di evitare un aumento di prezzo diretto per le sue console, cercando piuttosto di compensare l'incremento nei costi di produzione e la riduzione dei profitti attraverso altri introiti, dunque forse incrementando i prezzi di giochi o servizi come PlayStation Plus, ma evidentemente si è comunque reso necessario agire sui prezzi dell'hardware stesso.

Ovviamente, tutto questo porta a pensare a quale prezzo potranno avere le console di nuova generazione: trovandoci a un ulteriore incremento di prezzo a quasi sei anni dall'uscita di PS5 e con una PS5 Pro che ha raggiunto i 900€, c'è da domandarsi quale sarà il costo di una PS6 che, in base alle voci, potrebbe arrivare sul mercato tra il 2027 e il 2028.