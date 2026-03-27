Dopo Crimson Desert, Pearl Abyss si concentrerà su DokeV, che non è morto

Nel corso dell'assemblea degli azionisti del 27 marzo, Pearl Abyss, lo studio coreano reduce dal successo di Crimson Desert, ha fornito un aggiornamento sullo stato di sviluppo di DokeV, atteso open world incentrato sulla ricerca di creature da collezionare.
Secondo quanto riportato dai media coreani, il progetto era stato annunciato nel 2019 insieme a Crimson Desert, quando lo sviluppo era ancora all'inizio. Crimson Desert fu scelto però come titoli di punta per varare il nuovo motore interno dello studio, diventando prioritario e facendo rallentare lo sviluppo di DokeV.
Tutti su Crimson Desert
Inizialmente Dokev era sviluppato in parallelo a Crimson Desert, ma presto Pearl Abyss ha capito che quest'ultimo richiedeva lo sforzo concentrato di quasi l'intero team. Insomma, i problemi per DokeV non sono mancati e hanno frenato in modo significativo i lavori.
Ora, però, lo studio vede la possibilità di un'accelerazione: con il completamento di Crimson Desert, il team principale verrà riallocato su DokeV. Pearl Abyss stima che saranno necessari ancora "tra i due e i tre anni per completare e rifinire il gioco", con l'obiettivo di condividere aggiornamenti più concreti sullo sviluppo nel corso del 2026.
Nel frattempo, anche la natura del progetto si è evoluta. Presentato inizialmente come un "MMO open world basato sulla raccolta di mostri", DokeV è stato successivamente ridefinito nel 2021 come un "action-adventure open world". Il gioco ruota attorno ai Dokebi, creature che crescono traendo energia dai sogni delle persone, e che accompagneranno i giocatori per tutta l'avventura.