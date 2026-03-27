Dopo Crimson Desert, Pearl Abyss si concentrerà su DokeV, che non è morto

Secondo quanto riportato dai media coreani, il progetto era stato annunciato nel 2019 insieme a Crimson Desert, quando lo sviluppo era ancora all'inizio. Crimson Desert fu scelto però come titoli di punta per varare il nuovo motore interno dello studio , diventando prioritario e facendo rallentare lo sviluppo di DokeV.

Tutti su Crimson Desert

Inizialmente Dokev era sviluppato in parallelo a Crimson Desert, ma presto Pearl Abyss ha capito che quest'ultimo richiedeva lo sforzo concentrato di quasi l'intero team. Insomma, i problemi per DokeV non sono mancati e hanno frenato in modo significativo i lavori.

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Ora, però, lo studio vede la possibilità di un'accelerazione: con il completamento di Crimson Desert, il team principale verrà riallocato su DokeV. Pearl Abyss stima che saranno necessari ancora "tra i due e i tre anni per completare e rifinire il gioco", con l'obiettivo di condividere aggiornamenti più concreti sullo sviluppo nel corso del 2026.

Nel frattempo, anche la natura del progetto si è evoluta. Presentato inizialmente come un "MMO open world basato sulla raccolta di mostri", DokeV è stato successivamente ridefinito nel 2021 come un "action-adventure open world". Il gioco ruota attorno ai Dokebi, creature che crescono traendo energia dai sogni delle persone, e che accompagneranno i giocatori per tutta l'avventura.