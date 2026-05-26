Sony non è contenta di spendere centinaia di milioni di dollari per ogni gioco single player

Potreste aver visto tramite i social media o forum come Reddit e ResetEra che Sony è attualmente "arrabbiata" con Naughty Dog, il team autore di Uncharted, The Last of Us e Intergalactic: The Heretic Prophet.
In realtà non è proprio così: si tratta di una interpretazione errata fatta da alcuni utenti online e poi circolata in rete, a partire da un commento del noto giornalista di Bloomberg Jason Schreier.
Il commento di Schreier
Tutto è iniziato quando Schreier ha spiegato che Bungie non ha iniziato immediatamente a lavorare a Destiny 3 poiché costerebbe troppo. Un utente ha quindi replicato, come potete vedere qui sotto, che "la compagnia non ha problemi con Naughty Dog che spende più di cinque anni e 300 milioni di dollari su un gioco single player ma ora è preoccupata nello spendere denaro su uno sparatutto MMO con un franchise fedele, proprio fantastico".
Schreier ha quindi risposto in modo semplice: "Oh, hanno sicuramente un problema con tali spese". Nulla di strano, no? Il problema è che questo commento è stato trasformato da altri utenti in rete in "Sony è arrabbiata con Naughty Dog perché spende tanto e non sta pubblicando giochi".
La cosa si è gonfiata talmente tanto che il giornalista è dovuto intervenire su Reddit e spiegare: "Non ci sarebbe bisogno di alcun chiarimento se le persone smettessero di pubblicare le mie risposte fuori contesto con tweet e titoli estremamente fuorvianti. Ho riportato che Sony non ha dato il via libera a Destiny 3 a causa dei costi. Qualcuno ha detto che Sony avrebbe avuto problemi con i costi di Destiny 3 ma non con quelli di Naughty Dog. Io ho risposto che, ovviamente, hanno avuto problemi con i costi di Naughty Dog. Eppure, in qualche modo, questo è stato travisato da ampie fette di Internet come se Sony fosse arrabbiata con Naughty Dog. Assurdo."
Il commento di Schreier era in generale sui costi dei giochi di Sony, non sul rapporto tra Sony e Naughty Dog. Ricordiamo infine che Sony ha registrato Break In a pochi giorni dal nuovo State of Play: anche questo sarà un costoso gioco per PS5?
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