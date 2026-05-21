Sony ha registrato Break In a pochi giorni dal nuovo State of Play

A pochi giorni dal nuovo State of Play, che come sappiamo verrà trasmesso il prossimo 2 giugno a partire dalle 23.00, Sony ha registrato Break In, un trademark legato a un videogioco della casa giapponese che tuttavia è ancora avvolto dal mistero.
Il deposito è stato effettuato sia negli Stati Uniti che in Europa, almeno per il momento, ma non contiene dettagli su questo progetto: i documenti si limitano a indicare che si tratta di un "software videoludico" senza però riferimenti relativi a genere, sviluppatore o piattaforme.
Tuttavia le tempistiche dell'operazione appaiono inevitabilmente "sospette", e così molti utenti pensano si tratti di qualcosa legato allo State of Play, magari un nuovo gioco per PS5 che Sony si appresta a presentare nel corso dell'evento.
A proposito dello State of Play, nelle scorse ore la nota insider Millie A ha detto chiaramente che si tratta di un appuntamento da non perdere, dunque è possibile che oltre a Marvel's Wolverine vedremo altri titoli di grande spessore.
Il trademark riguarda Fairgames?
Un'altra ipotesi piuttosto gettonata è che il trademark di Break In riguardi in realtà Fairgames, l'esclusiva PlayStation che pare stia avendo uno sviluppo travagliato e che magari Sony potrebbe aver deciso di rivoluzionare in qualche modo, a partire dal nome.
Si parla inoltre della possibilità che la registrazione riguardi invece il misterioso horror game a cui starebbe lavorando Firesprite oppure sia una produzione second party finanziata direttamente dai PlayStation Studios.
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