GCC Pokémon: in arrivo in Giappone la verifica dell'identità contro bagarinaggio e frodi

Usando il portale giapponese ufficiale dedicato agli allenatori del GCC Pokémon , The Pokémon Company ha diffuso un comunicato per annunciare che è allo studio l'introduzione di un nuovo sistema di verifica dell'identità per i propri utenti. Il sistema si appoggerà sulle "My Number Card", ovvero i documenti di identità ufficiali emessi dal governo giapponese , che fungono anche da tessere per la sicurezza sociale.

Fenomeni repellenti

Secondo quanto dichiarato dall'azienda, l'iniziativa rientra in un piano più ampio volto a "fornire a tutti i clienti opportunità eque e sicure" per l'acquisto dei prodotti legati al GCC e per la partecipazione agli eventi ufficiali.

Contro dei fenomeni repellenti, arriva la verifica dell'identità

Tradotto in termini pratici, si tratta di una contromisura diretta contro due problematiche sempre più diffuse nel settore. Da un lato, il sistema mira a ostacolare il dilagante fenomeno del bagarinaggio delle carte Pokémon; dall'altro, intende prevenire le frodi durante i tornei, come i casi di sostituzione di persona tramite "prestanome" emersi durante la Pokémon Champions League di Yokohama del 2026.

L'ambito di applicazione di questo nuovo sistema di controllo sarà piuttosto ampio. Verrà richiesto per partecipare alle lotterie prioritarie per l'assegnazione dei prodotti, per gli acquisti di articoli specifici sul Pokémon Center Online e per l'iscrizione a tornei ed eventi ufficiali sul territorio giapponese.

Sul fronte tecnico e della privacy, The Pokémon Company ha delineato una procedura che prevede l'autenticazione degli account del Club Allenatori tramite la scansione della My Number Card con il proprio smartphone, avvalendosi di un servizio esterno. L'azienda ha rassicurato l'utenza specificando che, durante questo processo, i numeri di identificazione personale non verranno in alcun modo acquisiti o archiviati nei propri server.

L'introduzione del sistema di verifica è attualmente prevista per l'agosto del 2026. Considerando che in Giappone il possesso della My Number Card non è ancora un obbligo di legge per i cittadini, The Pokémon Company ha formalmente invitato gli utenti sprovvisti del documento ad avviarne le pratiche di richiesta il prima possibile, in modo da non farsi trovare impreparati all'entrata in vigore delle nuove regole.