Un fan dei Pokémon ha pagato il matrimonio vendendo tre carte rare di Charizard

Quanti ricordi abbiamo stipato nelle nostre soffitte? A volte non ce ne rendiamo conto, ma gli oggetti cui siamo tanto affezionati possono valere molti soldi. Ne sa qualcosa Andrew Braund, un appassionato di Pokémon che vive nel Regno Unito, che è riuscito a finanziare interamente il suo matrimonio grazie a un tesoro dimenticato: tre carte di Charizard rarissime .

Finché il trio Rocket non ci separi

Raccontando la sua incredibile storia a BBC News, Braund ha spiegato di aver riportato alla luce la sua vecchia collezione quasi per caso. "Le ho ritrovate quando ho traslocato qualche anno fa, dato che i miei genitori mi avevano chiesto di sgomberare le mie cose", ha raccontato l'uomo. Sebbene molte delle sue carte presentassero i chiari segni del tempo, alcuni pezzi erano rimasti in condizioni sorprendentemente buone.

Charizard ti paga le nozze

La consapevolezza di avere tra le mani qualcosa di prezioso è arrivata grazie alla valutazione di un esperto: "Le ho portate a un amico che gestisce un negozio di carte collezionabili per avere un suo parere, pensando che valessero sulle 500 sterline, niente di speciale. Il mio amico è arrivato all'ultima scatola di latta, le ha guardate e mi ha chiesto di sedermi".

Il motivo di tale stupore è stato presto svelato. Le tre carte, secondo gli esperti della casa d'aste Ewbank's Auctions nel Surrey, erano tutte versioni della rarissima edizione Skyridge Charizard Holo del 2003. Portate all'asta la scorsa settimana, sono state battute per la cifra totale di 32.800 sterline, con una di esse che da sola ha toccato quota 17.000 sterline.

"Quando ho visto a quanto erano state vendute le carte, ho pensato: 'Wow, accidenti'", ha confessato un incredulo Braund, definendo l'incasso totale semplicemente "sbalorditivo".

Una cifra che cade proprio a fagiolo per coprire le spese delle nozze, come ha poi spiegato. E vissero tutti felici e contenti, nella speranza che i due innamorati festeggino il lieto evento giocando insieme a Pokémon Champions.