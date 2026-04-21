Ruiner 2 si mostra nel primo video di gameplay

Reikon Games ha pubblicato il primo trailer di gameplay di Ruiner 2, gioco di ruolo d'azione con telecamera dall'alto ambientato in un mondo cyberpunk, che riprende lo stile del primo capitolo, presentandosi come un seguito diretto da tutti i punti di vista, per la gioia di chi aveva amato quell'esperienza.
Corpi da combattimento
Gli sviluppatori hanno colto l'occasione per ringraziare tutta la comunità. "La risposta dopo l'annuncio è stata incredibile", hanno dichiarato. "Il vostro supporto, le fan art, i meme, e le persone che hanno rispolverato i loro salvataggi del primo Ruiner... abbiamo visto tutto e significa moltissimo per il team". Ma oltre ai ringraziamenti, lo studio è entrato nel dettaglio delle meccaniche che andranno a definire questo brutale sequel.
Il vero cuore di Ruiner 2 risiede nel nuovo Shell System. I giocatori potranno infatti collezionare e aggiungere alla propria squadra diversi corpi da combattimento, chiamati appunto "Shell", potendo passare dall'uno all'altro istantaneamente nel bel mezzo dell'azione.
Ogni guscio vanta abilità, equipaggiamenti e uno stile di gioco unici. La chiave per sopravvivere nella spietata città di Rengkok sarà imparare a concatenare i poteri dei vari Shell. Questa flessibilità crea un sistema di progressione profondamente stratificato. Ogni Shell è dotato di un proprio Albero delle Abilità Attive per i potenziamenti tattici, a cui si affianca un Albero delle Abilità Passive globale, capace di influenzare le prestazioni dell'intero gruppo. Come sottolineato dagli sviluppatori: "Il vostro Roster è la vostra build", una filosofia che garantisce un livello di personalizzazione tale da rendere unica l'esperienza di ogni giocatore.
A supportare questa struttura interviene anche un rinnovato sistema di equipaggiamento. Per sopravvivere a Rengkok sarà necessario spingere il proprio arsenale al limite, andando a caccia di oggetti suddivisi per gradi di rarità. Ognuno di essi offrirà combinazioni di statistiche uniche, fondamentali per ottimizzare i vari corpi e scatenare il vero potenziale del proprio Roster.
Infine, il team di sviluppo promette che il gioco sarà altamente rigiocabile, grazie all'introduzione delle Wastelands e di dungeon esterni. La difficoltà sarà scalabile e si adatterà alle ambizioni dei giocatori: le ricompense e gli equipaggiamenti più rari, naturalmente, saranno riservati solo a chi oserà spingere la sfida ai massimi livelli.
Se vi interessa, trovate Ruiner 2 su Steam.