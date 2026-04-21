Ruiner 2 si mostra nel primo video di gameplay

Reikon Games ha pubblicato il primo trailer di gameplay di Ruiner 2 , gioco di ruolo d'azione con telecamera dall'alto ambientato in un mondo cyberpunk, che riprende lo stile del primo capitolo, presentandosi come un seguito diretto da tutti i punti di vista, per la gioia di chi aveva amato quell'esperienza.

Corpi da combattimento

Gli sviluppatori hanno colto l'occasione per ringraziare tutta la comunità. "La risposta dopo l'annuncio è stata incredibile", hanno dichiarato. "Il vostro supporto, le fan art, i meme, e le persone che hanno rispolverato i loro salvataggi del primo Ruiner... abbiamo visto tutto e significa moltissimo per il team". Ma oltre ai ringraziamenti, lo studio è entrato nel dettaglio delle meccaniche che andranno a definire questo brutale sequel.

Il vero cuore di Ruiner 2 risiede nel nuovo Shell System. I giocatori potranno infatti collezionare e aggiungere alla propria squadra diversi corpi da combattimento, chiamati appunto "Shell", potendo passare dall'uno all'altro istantaneamente nel bel mezzo dell'azione.

Ogni guscio vanta abilità, equipaggiamenti e uno stile di gioco unici. La chiave per sopravvivere nella spietata città di Rengkok sarà imparare a concatenare i poteri dei vari Shell. Questa flessibilità crea un sistema di progressione profondamente stratificato. Ogni Shell è dotato di un proprio Albero delle Abilità Attive per i potenziamenti tattici, a cui si affianca un Albero delle Abilità Passive globale, capace di influenzare le prestazioni dell'intero gruppo. Come sottolineato dagli sviluppatori: "Il vostro Roster è la vostra build", una filosofia che garantisce un livello di personalizzazione tale da rendere unica l'esperienza di ogni giocatore.

A supportare questa struttura interviene anche un rinnovato sistema di equipaggiamento. Per sopravvivere a Rengkok sarà necessario spingere il proprio arsenale al limite, andando a caccia di oggetti suddivisi per gradi di rarità. Ognuno di essi offrirà combinazioni di statistiche uniche, fondamentali per ottimizzare i vari corpi e scatenare il vero potenziale del proprio Roster.

Infine, il team di sviluppo promette che il gioco sarà altamente rigiocabile, grazie all'introduzione delle Wastelands e di dungeon esterni. La difficoltà sarà scalabile e si adatterà alle ambizioni dei giocatori: le ricompense e gli equipaggiamenti più rari, naturalmente, saranno riservati solo a chi oserà spingere la sfida ai massimi livelli.

Se vi interessa, trovate Ruiner 2 su Steam.