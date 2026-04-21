Il film di The Legend of Zelda potrebbe essere ispirato a più giochi, non solo uno

L'attrice di Zelda, Bo Bragason, ha anche messo un Mi Piace alla fotografia. Il problema però è che il ciak includeva un artwork mai mostrato prima che raffigura Link e fa intuire che il film non sarà basato su un solo videogioco.

Recentemente è apparsa su Instagram una foto del ciak cinematografico del film di The Legend of Zelda . A pubblicare l'immagine, rapidamente cancellata, è stato Gyula Pados, direttore della fotografia della pellicola.

La foto cancellata di The Legend of Zelda

Le prime foto ufficiali del film di The Legend of Zelda hanno messo in mostra una Zelda che ricordava molto quella di Breath of the Wild, con la sua veste blu. Considerando che parliamo di uno dei capitoli più recenti e di successo della serie, è stato naturale pensare che il film si sarebbe basato su tale opera (e magari sul seguito Tears of the Kingdom).

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L'immagine del ciak però mostra un Link più classico, con la tipica veste verde con berretto. Sebbene presente anche in Breath of the Wild, questa non è la veste base del personaggio nel videogioco per Nintendo Wii U, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.

L'aspetto di Link ricorda più le versioni di Ocarina of Time e Twilight Princess, inoltre Link indossa una cotta di maglia sotto la veste, come fatto in Twilight Princess e Skyward Sword. L'impressione degli appassionati quindi è che il film non sarà basato su un solo videogioco, ma sarà un insieme di opere.

Inoltre, c'è chi afferma che nell'immagine qui sotto venga mostrato il Tempio del Tempo, presente in Breath of the Wild, sebbene i simboli mostrati appaiano anche in Ocarina of Time.

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Si aggiunge poi il fatto che una delle foto circolate del dietro le quinte mostri un'area con quelle che sembrano delle rovine desertiche: forse il deserto Gerudo? Inoltre, nell'immagine qui sotto è mostrato un disegno del team di produzione nel quale possiamo vedere Zelda, Link e una Kokiri, con Link che tiene in mano quello che pare essere lo smeraldo Kokiri da Ocarina of Time, con la Kokiri invece che tiene in mano una fata, forse Navi.

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Per chiudere il discorso, ci sono molti dettagli che richiamano vari giochi di The Legend of Zelda e non è quindi impossibile che - in modo simile a quanto fatto con Super Mario - Nintendo abbia preferito optare per una fusione di vari giochi piuttosto che limitarsi a uno solo.

L'unica certezza però è che le riprese del film di The Legend of Zelda sono terminate.