Il film di The Legend of Zelda avrebbe trovato il proprio compositore: ha esperienza coi giochi di Sony

Fra un anno, il 7 maggio 2027 per la precisione, il film di The Legend of Zelda arriverà nelle sale. Nel frattempo ovviamente Nintendo e Sony stanno lavorando alla pellicola, che avrà bisogno di una colonna sonora. Ora, pare che le due compagnie abbiano trovato un compositore .

Ora che il film di Super Mario Galaxy è arrivato nelle sale, i fan delle opere di Nintendo hanno modo di iniziare a pensare a ciò che verrà e, per quanto riguarda le trasposizioni cinematografiche delle serie della grande N, è il turno del film di The Legend of Zelda .

Il compositore del film di The Legend of Zelda

Tramite la pagina IMDB del film di The Legend of Zelda, abbiamo modo di scoprire che il compositore del film è John Paesano, mentre Koji Kondo (famoso compositore di varie opere di Nintendo, The Legend of Zelda compresa) sarà consulente. Per ora non c'è una conferma ufficiale a riguardo, quindi non possiamo considerare l'informazione come certa.

Una immagine ufficiale con Link e Zelda dal film di The Legend of Zelda

Paesano si è occupato di pellicole come Il Regno del Pianeta delle Scimmie e della trilogia di Maze Runner. Inoltre, in ambito videoludico ha lavorato su Marvel's Spider-Man, Marvel's Spider-Man Miles Morales e Marvel's Spider-Man 2, i tre titoli dedicati all'Uomo-Ragno di Insomniac Games e PlayStation Studios.

Si tratta quindi di un compositore noto e che ha dimostrato la propria esperienza a più riprese, supportato da un nome storico che dovrebbe assicurarsi che tutto sia degno del nome di The Legend of Zelda.

Ricordiamo infine che il film di The Legend of Zelda arriverà su Netflix in esclusiva dopo il debutto al cinema.