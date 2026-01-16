Il film di The Legend of Zelda arriverà su Netflix in esclusiva dopo il debutto al cinema

La conferma arriva grazie allo storico accordo di licenza globale Pay‑1 tra il servizio di streaming e Sony Pictures Entertainment , che stabilisce che Netflix sarà la piattaforma esclusiva per i film prodotti da Sony a livello mondiale, una volta concluso il periodo di distribuzione cinematografica e delle uscite home video.

Un accordo che coinvole tante produzioni Sony

Come già noto, Sony Pictures Entertainment è il partner che si occuperà della distribuzione internazionale della pellicola basata sulla celebre serie Nintendo e ha contribuito anche al finanziamento del progetto. Di conseguenza, il film di The Legend of Zelda rientra pienamente nell'accordo con Netflix ed è stato citato direttamente da Sony tra i titoli destinati ad arrivare sulla piattaforma, insieme a Uncharted, Spider‑Man: Across the Spider‑Verse, It Ends With Us, Anyone But You e Venom: The Last Dance.

Zelda nel film live action, interpretata da Bo Bragason

Al momento, la collaborazione tra Sony Pictures Entertainment e Nintendo riguarda esclusivamente l'adattamento live action di The Legend of Zelda. Per fare un esempio, Super Mario Galaxy - Il Film è distribuito da Universal Pictures e quindi non rientra automaticamente nell'accordo con Netflix. Questo non esclude che possa comunque arrivare sulla piattaforma, come già accaduto con il precedente film dedicato all'idraulico baffuto, ma non esiste alcun accordo vincolante che lo garantisca.