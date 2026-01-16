Accordo storico: Sony porta i suoi film in streaming su Netflix, ottenuti i diritti Pay-1 globali

Netflix e Sony Pictures Entertainment siglano un accordo Pay-1 globale, rendendo Netflix la piattaforma esclusiva per lo streaming dei film Sony dopo cinema e home video.

Netflix e Sony Pictures Entertainment hanno annunciato un accordo storico di licenza globale Pay-1, che permetterà a Netflix di diventare la piattaforma esclusiva per lo streaming dei film di Sony a livello mondiale, dopo il completamento delle loro uscite cinematografiche e home entertainment. Si tratta della prima volta che un accordo Pay-1 ha una portata globale, segnando un passo importante nel settore dello streaming. L'accordo, multi-annuale, sarà implementato gradualmente a partire da quest'anno man mano che i diritti nei singoli territori diventeranno disponibili, con la piena disponibilità globale su Netflix prevista per i primi mesi del 2029.

Quali sono i primi film Sony disponibili su Netflix? Netflix già detiene diritti Pay-1 per film SPE in territori selezionati, tra cui Stati Uniti, Germania e Sud-est asiatico. Tra i titoli di successo inclusi nell'attuale accordo ci sono Uncharted, Spider-Man: Across the Spider-Verse, It Ends With Us, Anyone But You e Venom: The Last Dance. Secondo Lauren Smith, Vice President of Licensing and Programming Strategy di Netflix, offrire l'accesso esclusivo ai film di Sony aggiunge un enorme valore agli abbonamenti, permettendo agli spettatori di tutto il mondo di accedere a franchise iconici e originali apprezzati dal pubblico. Paramount ha fatto causa a Warner Bros. per l'accordo con Netflix Paul Littmann, EVP of Global Distribution di Sony Pictures Television, ha dichiarato che il nuovo accordo rafforza il valore della partnership con Netflix, sottolineando al contempo l'indipendenza di Sony.